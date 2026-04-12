MUACC! 2026 llevará actividades de Logroño Comunitario a los barrios de la ciudad del 15 de abril al 14 de mayo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño presenta la 'Muestra de Actividades Comunitarias, MUACC! 2026', que se desarrollará en diferentes zonas de Logroño entre el 15 de abril y el 14 de mayo. Las actividades se desarrollan en el marco de la iniciativa Logroño Comunitario, de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño.

La MUACC! 2026 busca contribuir al latido de nuestros barrios y disfrutar de la participación ciudadana mediante jornadas de actividades de muy distintas índoles. La MUACC! 2026 aprovecha el impulso del programa Logroño Comunitario en las zonas de San José-Madre de Dios, el Casco Antiguo, la Zona Oeste y la zona Centro-Sur, programa puesto en marcha por los Servicios Sociales del Consistorio municipal.

Se trata de un programa lúdico e interactivo para todas las edades y capacidades, en parques, plazas y espacios públicos. Todo para facilitar las relaciones y activar el latido de los barrios de forma creativa.

Los participantes recibirán un documento que será sellado en cada actividad y dará paso al evento final. Así, descubrirán, por un lado, hasta qué punto conocen sus barrios, sus activos, sus retos y sus líneas de trabajo.

Se busca también estimular el trabajo en equipo, así como fomentar la empatía mediante actividades que invitan a ponerse en la piel de personas con capacidades y situaciones diferentes, combatir la soledad a través del baile y conocer otras realidades mediante el teatro-foro o la escucha de distintos testimonios, entre otras citas.

También se pondrán en marcha actividades centradas en la alimentación saludable con la elaboración de pinchos o iniciativas con la música como eje central, destacando la importancia de este arte como pulsión humana.

Un programa que busca atraer a todos los públicos y crear unas jornadas de convivencia y dinamismo en los barrios mediante juegos, talleres, gynkanas o rincones de escucha activa entre otras muchas actividades.

El programa de esta edición está diseñado desde los grupos y comisiones de Logroño Comunitario y tratan de responder a las cuestiones ¿qué es Logroño Comunitario? ¿qué hemos hecho? y ¿qué queremos hacer?

El calendario de actividades será el siguiente:

San José-Madre de Dios: 15 abril, en la Plaza Maestro Lope, de 17,30 a 20 horas. Organizan: Grupo Comunitario de San José Madre de Dios, Comisión de Salud Comunitaria, Comisión de Infancia y Juventud.

Casco Antiguo: 29 abril, en la Plaza del Mercado, de 17,30 a 20 horas. Organiza: Grupo Comunitario de Casco Antiguo.

Zona Oeste: 6 mayo, en el Parque de la Cometa, de 17,30 a 20 horas. Organiza Grupo Comunitario de Zona Oeste.

Centro-Sur: 14 de mayo, en la Plaza Primero de Mayo, de 18 a 20,30 horas. Organiza: Grupo Comunitario Centro-Sur.

LOGROÑO COMUNITARIO.

Logroño Comunitario es una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Logroño que busca mejorar las relaciones, la calidad de vida y la intervención social en nuestros barrios a través de la participación colectiva e intersectorial.

La apuesta de Logroño Comunitario ha generado o reforzado en cada zona grupos permanentemente abiertos, orientados a la acción sobre cuestiones comunes: el refuerzo del conocimiento y la identidad de cada zona, la promoción de la infancia y la juventud, la lucha contra la soledad y la situación de las personas mayores, la mejora de la convivencia y el vínculo entre los servicios y la ciudadanía.

Las enntidades involucradas son Academia Punto y Aparte, ACOVARA, AFA Vicente Ochoa, AFAAR (Asoc. de Familias de Acogimiento y Adoptantes de La Rioja), Amigos de La Rioja, AMIN, AMPAs (Caballero de La Rosa, CEIP Vélez de Guevara, Milenario de la Lengua, Navarrete el Mudo), APIR (Programa Municipal de intervención Socioeducativa con Menores en Casco Antiguo), Arabella, ARPA Autismo Rioja - Taller de genios, ASEAF, Asoc. COLOR, Asoc. Daño Cerebral Ardacea Rioja, Asoc. de Personas Sordas de La Rioja, Asoc. de Promoción Gitana, Asoc. Herencia Rumana, Asoc. Igual a ti, Asoc. Pakistaní de La Rioja, Asoc. Salud Mental Rioja, Asoc. Teatral On&Off, Asoc. Vecinales (El Carmen, Madre de Dios, San José, Siete Infantes-Las Gaunas, ZOCO), ASUR, Azadi, Bibliotecas (de La Rioja, Rafael Azcona), Caixa Proinfancia, Café Moderno, Cáritas (Casco Antiguo, Diocesana, La Rioja), CC.OO (Comisiones Obreras), CEIPs (Caballero de La Rosa, Las Gaunas, Madre de Dios, Milenario de la Lengua, Navarrete el Mudo, Siete Infantes de Lara, Vélez de Guevara, Vicente Ochoa, Vuelo Madrid-Manila), Centro Cívico Madre de Dios, Centro Joven (El Cubo, El Tacón), Centros de Participación Activa (La Manzanera, Zona Oeste, Zona Sur), Centros de Salud (Espartero, Gonzalo de Berceo, Joaquín Elizalde, La Guindalera, La Villanueva, Labradores, Siete Infantes), Centros de Servicios Sociales (ACESUR y El Parque, Casco Antiguo, Fontanillas, La Ribera), Cocina Económica, Cofradía San Gregorio, Cometa Vintage, Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo, Coro de La Rosa, CPC Salesianos Los Boscos, Cruz Roja, El Beso Café, Escuela Educación de Primer Ciclo Chispita, Federación Riojana de Ajedrez, Federación Riojana de Voluntariado Social, FISC La Rioja, Foro del Casco Antiguo, Fundación Cáritas Chavicar - Tienda con Corazón, Fundación Pioneros, Gobierno de La Rioja, Grupo de Intercambio de Esquejes, Grupo de paseos semanales San José Madre de Dios, IES (Batalla de Clavijo, Comercio, Cosme García, Tomás Mingot), La Rioja Sin Barreras, Logroño Acompaña, Logroño Intercultural, Logroño Saludable, Ludotecas (Cucaña, El Desván, El Escondite, de La Oca), Mantenimiento e Instalaciones Eléctricas, Melania Verbenas, Movimiento por la Paz, Parque de Servicios, Parroquia de Santiago, Parroquia Santo Domingo de Silos, Plataforma el otro lado de los Moderno, Plena Inclusión La Rioja, Proyectos de Intervención con Menores (Centro, Sur, Oeste [CSO], El Local, Medio Abierto CSO), Proyecto Hombre, REAS Rioja - Red de Economía Alternativa y Solidaria, Rioja Acoge, Scouts Sierra de Cameros, Servicio Municipal de Información y Promoción sociolaboral, Swap Logroño, Tejedoras, Unidad municipal de Servicios Sociales, Unión de Pensionistas (UDP), Universidad de La Rioja, Universidad Popular, Universidad Saludable, YMCA.