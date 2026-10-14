Muere el expresidente del Centro Riojano de Madrid, entre 2003 y 2007, Crescencio López de Silanes Valgañón

Archivo - El expresidente del Centro Riojano de Madrid, Crescencio López de Silanes - CENTRO RIOJANO DD MADRID - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Centro Riojano de Madrid, entre 2003 y 2007, Crescencio López de Silanes Valgañón, ha fallecido, según ha señalado la institución madrileña.

Nacido en Fonzaleche, donde este sábado será enterrado, el 17 de febrero de 1946, López de Silanes estaba casado y tenía tres hijos.

Estudió bachillerato en el colegio San José de Logroño, mientras que su formación universitaria la realizó en Madrid, estudiando Ciencias Económicas y Comerciales, Ciencias Políticas y Sociales, y, Marketing Internacional, en la Universidad Complutense de Madrid.

También estudió Relaciones Internacionales en el Institut D'Estudes de Relations Internationales Comtemporaines et de Recherches Diplomatiques. Paris. Francia.

Ocupó diversos cargos en el Banco Atlántico, tales como director de Planificación; control de Gestión Internacional en 1973; director de América Latina. Relaciones Bancarias Internacionales. 1975; director en México, Responsable de Cuba, Centro América y Caribe. Director General de Banco de Iberoamérica, S.A. de Panamá en 1986; consejero director de la Junta Directiva de la Asociación de Banco de Panamá 1987; consejero Director de la Cámara Española de comercio de Panamá. 1987; director de los Servicios Internacionales, Banco Atlántico, S.A. Madrid. 1991.

Además, fue consejero Delegado y director General de Banco Internacional de Mónaco. 1998; consejero Delegado de Dipak Europa, S.L. Cía de México. Madrid, 2006; vicepresidente de Laboratorios Silanes en Madrid. Grupo Silanes de México.

Desde 2007 Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. A lo largo de su carrera ha colaborado como consejero de Redacción en la revista Centro Financiero de la Asociación Bancaria de Panamá y escrito artículos y trabajos monográficos como 'El futuro de Panamá y su centro financiero', 1988, 'La Deuda Externa de América Latina', 1989, o 'La Unidad Europea' 1998.

Sus ocupaciones, según señala el Centro Riojano,

"no le han hecho olvidar sus raíces y fue socio de la institución, de la que fue vocal, tesorero y presidente, desde 2003 al 2007. Está en posesión de la Guindilla de Oro y del Escudo de Oro". Por ello, han señalado que "es una gran pérdida para el Centro Riojano de Madrid.