Una mujer, herida esta mañana al ser atropellada en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta mañana al ser atropellada por un coche en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,19 horas de este miércoles, un particular ha informado a SOS Rioja del atropello por un turismo a una mujer en el paso de peatones de la calle Chile con Duques de Nájera, en la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado igualmente a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, y tras ser atendida en el lugar, la mujer, de 72 años y vecina de Logroño, ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de San Pedro de la ciudad.