La música mostrará este viernes que "la vida merece ser abrazada, incluso en los momentos difíciles"

El concierto se celebra en viernes 24 de octubre a las 20:30 en Riojaforum - AGARRA LA VIDA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música mostrará este viernes, en un concierto que se celebrará en Riojaforum, que "la vida merece ser abrazada, incluso en los momentos difíciles", en palabras de la presidenta de asociación Agarra la Vida, entidad que lo organiza, Patricia San José.

En rueda de prensa, San José ha presentado el evento junto con el subdirector de Estrategia de Salud Mental, Carlos Piserra, quien lo ha definido como una "cita especial que une música, emoción y compromiso para recordarnos la importancia de cuidar la salud mental".

"La salud mental forma parte de la salud integral de las personas y requiere del compromiso de la sociedad", ha señalado.

Ha indicando que, desde el Gobierno de La Rioja, tienen el compromiso "no sólo de atender los problemas cuando surgen sino de crear una cultura preventiva en la que el acompañamiento sea una actitud compartida". En este contexto, este concierto se encuentra dentro del programa de prevención de la cultura suicida.

Agarra la Vida nació a raíz de una historia real, atendida en el Teléfono de la Esperanza y busca "sensibilizar a través del arte y la cultura".

Este es el segundo concierto que se organiza, el primero fue en Madrid, en el año 2023, y con él vieron "cómo la musica es una forma de expresar y comprender lo que cuesta con palabras".

La entrada cuesta veinte euros y también hay fila cero. Lo recaudado se destinará a un proyecto pensado para el próximo año "en ciernes" relacionado con el arte plástico.

'Denorte', el artista riojano Jorge García, será uno de los participantes. "Va a ser un evento bonito", ha dicho añadiendo que "se quiere ir más allá del concierto en sí".

Ha destacado la importancia de la música porque, ha dicho, "la gente se fija en los mensajes que trasladamos en las canciones".

Subirán al escenario en Riojaforum Efecto Mariposa, Marwán, Conchita, Carmesí, Alberto Vela o DJ Lugg, entre otros.