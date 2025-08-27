muwi_fest y #agostoclandestino presentan Unos versos sueltos de Abraham Boba (León Benavente)

Archivo - El cantante y artista, Abraham Boba (David Coba), durante su espectáculo de su primer libro de poemas - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los festivales MUWI La Rioja Music Fest y Agosto Clandestino continúan su fructífera colaboración bajo el nombre de Crossover MUWI-Agosto Clandestino. Esta alianza comenzó con el evento de agosto de 2022, que incluyó un recital y la presentación del cuaderno clandestino de Isabel Daza, con la participación de Lagartija Nick, en la Vinoteca La Tavina de Logroño.

Este año, la colaboración entre dos de los festivales más relevantes de la escena cultural riojana vuelve a desplegarse en el Espacio Lagares con actividades literarias y musicales conjuntas que acercan la poesía a los espacios del festival de música, enriqueciendo así la programación de ambos certámenes. Destaca la presentación del poemario Unos versos sueltos de Abraham Boba (León Benavente), que será presentado por el poeta y músico Enrique Cabezón, coordinador del festival Agosto Clandestino.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de ambos festivales por crear puentes culturales que integren música y poesía, consolidando una experiencia amplia y enriquecedora para el público.

David Cobas Pereiro, conocido artísticamente como Abraham Boba, (Vigo, 1975) es músico y poeta. Empezó temprano en la música tocando batería y estudiando solfeo y piano, y publicó en 2007 su primer disco en solitario, titulado Abraham Boba. Le siguieron La educación (2009) y Los días desierto (2011).

Además de su carrera solista, es vocalista y teclista de la banda de indie rock León Benavente, formada en 2012 junto a otros músicos veteranos, con la que ha lanzado varios discos influyentes como León Benavente (2013), 2 (2016) y Vamos a volvernos locos.

En 2021, Abraham Boba publicó su primer libro de poesía, Esto no es una canción, en el que ofrece una reflexión poética y personal sobre distintas etapas de su vida, mostrando otro aspecto fundamental de su creación artística que complementa su trabajo musical.

Su música se caracteriza por letras ácidas, personales y sociales, y ha colaborado con figuras de la música independiente española como Nacho Vegas y Amaral. Boba es reconocido por su capacidad para fusionar mundos musicales y literarios, consolidando una carrera que mezcla paisaje sonoro y palabra poética con gran solvencia y compromiso.