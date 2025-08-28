'Muwi La Rioja Music Fest' presenta junto a bodegas 'Olarra', el primer vino de Logroño

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Muwi La Rioja Music Fest' ha dado a conocer junto a bodegas 'Olarra', el primer vino que se comercializa bajo el sello oficial de Vino de Logroño, que procede íntegramente de un viñedo único situado en la zona de El Cortijo, y que tendrá en la esta edición del festival su puesta de largo como primer punto de contacto con los consumidores.

A la presentación del mismo han acudido, entre otras personas, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, David Martín, los responsables de Bodegas Olarra, Luis y Pedro Limousin, responsables de Bodegas Olarra, así como los promotores de MUWI La Rioja Music Fest, Rafa Bezares y José Pancorbo.

"Para nosotros, El Rayo es un vino muy especial. Desde el principio tuvimos claro que no se trataba de hacer un vino más, sino un vino serio, con personalidad propia y con una imagen icónica: clásico por dentro y moderno por fuera. Esa idea forma parte de lo que somos en Bodegas Olarra, una bodega que se mueve constantemente aunque de una manera tranquila. Nos gusta definirnos como Rioja en movimiento", explica Pedro Limousin.

Luis Limousin, responsable junto a Javier Martínez de Salinas de este primer Vino de Logroño, un crianza, apunta que "el corazón de 'El Rayo Olarra' está en esa finca de Peñalogroño, que siempre nos ha demostrado que ahí había algo distinto".

La Denominación de Origen Calificada Rioja introdujo en 2017 la categoría 'Vino de Municipio' -hoy denominada Vino de Pueblo- para reforzar el vínculo entre cada vino y su origen concreto. El sello exige la procedencia íntegra de la uva del término municipal y su elaboración, crianza y embotellado dentro de la bodega ubicada en el mismo. De esta manera se reconoce la autenticidad y singularidad de cada localidad riojana, de Logroño en este caso.

ESPACIO 'MUWI VALBUENA'

Por su parte, uno de los promotores del festival, José Pancorbo, ha puesto en valor "la novedad del festival que se celebra, en el denominado 'Muwi Valbuena', entre la calle Norte y el río Ebro, en un emplazamiento que es imposible que sea más logroñés, ya que tenemos en Logroño el lujo de tener un parque pegado a un río; un parque muy disfrutable, pegado al casco histórico de nuestra ciudad, y que esperamos que con MUWI muchos logroñeses se reencuentren con ese espacio de esparcimiento".

Bezares, en su intervención, ha indicado que todos los muwiers que se acerquen al festival "van a poder comprobar las novedades con respecto a accesibilidad para personas con movilidad reducida en los accesos al festival y la zona de grandes conciertos, habrá espacios reservados para el proyecto REDOX de la Cruz Roja, que servirá para la sensibilización de jóvenes con un campaña informativa para la prevención del consumo de drogas y consumo responsable de alcohol.

También habrá lugar para la difusión de la campaña 'Agarra la vida' del Teléfono de la Esperanza, un Punto Violeta con información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, y por último habrá visibilidad del movimiento 'Acampada por Palestina La Rioja'.

A la entrada del festival, los principales artistas de esta novena edición (Rozalén, Carolina Durante, ZETAK o León Benavente) son protagonistas gracias a la exposición abierta creado por el artista riojano Adri Torres y comisionada por la agencia de comunicación Hola Jorge. Nueve piezas visuales llenas de color diseñadas que dan la bienvenida a todos los asistentes.

El vino coge especial relevancia también en el nuevo emplazamiento con un wine bar donde podrán degustarse tanto los vinos de Bodegas Olarra como la coctelería creada con estos caldos por Rubén Toribio y Maite de Blas de 'Clandestino'.

Los espacios gastro con catorce propuestas complementarias y variadas, el ya consolidado market con trece puestos de diseñadores naciones de referencia, y el acceso al parque, donde hay una gran zona de esparcimiento verde, estarán disponible a partir del viernes para su disfrute durante todo el fin de semana.

TIERRA DE EXCELENCIA

Martín, por su parte, ha destacado que el festival "tenga como hilo conductor el vino" que "es algo especial, que consideramos que transmite esa idea de que el vino es cultura, y de que la agricultura también es cultura".

Escobar, en su intervención, ha destacado que "nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la tierra vitivinícola por excelencia", al tiempo que ha señalado que "todo pueblo, sobre todo una ciudad como la nuestra que tiene alma profundamente orgullosamente de pueblo, tenía que tener su vino", y además buscado "en un entorno mágicamente rural como es El Cortijo".

Ha tenido, a continuación, palabras de agradecimiento a los promotores del festival, por realizar recorridos por los calados de la ciudad, y otros espacios, como el CCR, que "nos hace diferentes como ciudad". Ha puesto en valor la "extraordinaria" calidad de la programación y el lugar escogido, el entorno de Valbuena, que "muy pronto va a cambiar a mejor y va a cambiar para redefinir este espacio y aproximarnos a ese Logroño, a ese espacio del futuro".

ARRANQUE DE ACTIVIDADES

Por último, Bezares ha destacado que hoy arrancan las actividades paralelas a las 19,00h en el Centro de la Cultura del Rioja. Dentro de su programación de verano "¿A qué sabe Rioja?", y en colaboración con el festival, dedicará su última cata a degustar los vinos EL Rayo Olarra - MUWI Ed. Especial. La cata estará guiada por Jose Ramón Jiménez, "El educador en vinos", sumiller profesional que acercará de manera amena y entretenida todos los detalles sensoriales de los vinos

A esa misma hora, en el Espacio Lagares, tendrá lugar el espectáculo de palabra, música y poesía "Unos versos sueltos", protagonizado por Abraham Boba, cantante de León Benavente. Un espacio donde se recitará poesía, se hablará de los procesos creativos en torno a la palabra y su relación con la música, acompañados de una copa de vino.

También hoy a las 20,30 horas, en el ágora del Centro de la Cultura del Rioja, los humoristas Quequé y Miguel Martín traerán a MUWI su último show "Influs a los 50".

Las entradas para estas actividades, así como las del sábado en Bodegas Olarra, Calado de San Gregorio y Centro Cultural del Rioja están disponibles en muwi.es. Pancorbo ha indicado que se habrán vendido más de 3.600 abonos para el festival, si bien ha destacado que "la mitad de las entradas se venden siempre en taquilla", por lo que "en el punto de más gente congregada en el festival rondará las 7.000 personas".

No obstante, ha indicado que "este año MUWI llega con la programación más completa de acciones vinculadas con el vino y con la ciudad de Logroño. La Rioja es tierra referente nacional e internacional en el sector vitivinícola y los que organizamos MUWI portamos orgullosos esa señal. Además, nos emplazamos a un espacio más céntrico, más amplio para ver los conciertos, y con una experiencia llena de propuestas gastronómicas, artísticas y comerciales".