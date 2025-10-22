Nace 'Libros que unen', una iniciativa de intercambio de libros en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja ha puesto en marcha en su Centro de Arnedo una nueva actividad para el intercambio de libros y la promoción de la lectura titulada 'Libros que unen'. Comienza esta semana con 20 títulos adquiridos para la iniciativa.

Se trata de una actividad que entiende la lectura como acto compartido. De esta manera, Fundación Caja Rioja ha realizado una selección de una veintena de títulos, tanto novela como poesía, y la idea es que los lectores puedan dejar uno de su biblioteca que le guste por alguna razón y quiera compartirlo con otras personas, mientras se lleva una obra de la biblioteca que también ha sido elegida por su temática o características formales.

"Nuestro objetivo, han dicho las responsables de la actividad en la presentación de la iniciativa, es que la lectura pueda compartirse. Es una iniciativa a través de la cual el lector puede dejar una novela que le guste junto con una explicación de por qué la ha elegido, y puede coger en esta pequeña biblioteca del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo otra obra que también otra persona lectora haya dejado por un motivo similar".

Entre las obras que se han seleccionado para comenzar estos "Libros que unen" se encuentran, por ejemplo, Cien años de soledad, El gatopardo, El infinito en un junco, La miel, Los asquerosos, Lo raro es vivir, La utilidad de lo inútil o La uruguaya. Autores como Gabriel García Márquez, Carmen Martín Gaite, Pedro Mairal, Tonino Guerra, Santiago Lorenzo, entre otros.

"El objetivo es querer compartir lecturas que nos hayan marcado, autores que hemos descubierto, ediciones especiales* mientras que otras personas hacen lo mismo que nosotros para crear entre todos un intercambio de libros que nos irán uniendo poco a poco", han explicado Estela Etayo y Laura Pérez.

Se trata de una actividad cultural gratuita y novedosa en Arnedo y en La Rioja.

Esta actividad comienza esta semana y se propone durante tres meses, octubre, noviembre y diciembre, con la idea de que pueda consolidarse en 2026 como una actividad más de Fundación Caja Rioja en su Centro de Arnedo.

Los objetivos que se propone Fundación Caja Rioja para 'Libros que unen' son dos. El primero de ellos, dinamizar la lectura y hacerlo desde el punto de vista del lector. El segundo, dar la oportunidad de conocer lecturas imprescindibles para muchas personas y crear entre todos una biblioteca de obras imprescindibles para las personas que viven en Arnedo. Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo.