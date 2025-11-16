Nalda suma nuevas pistas de saltos en su 'Skills Park'.

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana sigue dando pasos para convertirse en referencia del BTT, sumando nuevas pistas de saltos en su 'Skills Park'.

Y es que, como destaca el Consistorio, ya son varios años los que Nalda lleva trabajando en impulsar la práctica deportiva y en concreto la del ciclismo en su modalidad de BTT, ampliando su oferta deportiva y de ocio.

Al gran éxito de usuarios y difusión que está teniendo entre los amantes de la BTT el "Nalda Bike Park", situado junto al Conjunto Rupestre de "Los Palomares", ahora se sumó la construcción de un Circuito de habilidades "Skills Park" de BTT en el entorno urbano junto a las piscinas municipales.

Una instalación que recientemente se ha visto ampliada con el desarrollo de una nueva área de saltos de tierra (Dirt Park) en la finca contigua inferior al mencionado Skills Park.

La nueva pista incluye 3 líneas de saltos de diferente nivel. Una línea de saltos tipo meseta (iniciación) y dos líneas de saltos dobles (separados entre el take off y la recepción) de nivel medio/avanzado.

En cada línea, se incluyen al menos 3 saltos diferentes, pudiendo ser más en las líneas de menor nivel que incluyen módulos de menor tamaño.

El dirt es una modalidad del BMX/MTB que consiste básicamente en saltar de un montículo de tierra a otro, además de hacer figuras o acrobacias en el aire durante el mayor tiempo posible. Esta actividad se realiza por medio de bicicletas de montaña especialmente equipadas y preparadas.

Esta actuación global tiene como objetivo seguir impulsando las infraestructuras deportivas en el municipio, situándose junto al Polideportivo municipal, pista de pádel y piscinas.

En el municipio de Nalda existe un interés creciente en los niños y jóvenes de la localidad por la práctica del ciclismo de BTT, por ello el Ayuntamiento de la localidad viene trabajando en el desarrollo de una zona de práctica y aprendizaje de las habilidades para realizar la práctica deportiva, acondicionando dicha zona, la cual es muy utilizada por los niños y jóvenes del pueblo.