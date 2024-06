'Norwen' recibe al verano con el country-pop de ‘Second door’

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Norwen' nos presenta 'Second Door', un country enérgico que es el tercer adelanto del que será su primer álbum largo 'Permission With Conditions' grabado y producido por Guille Mostaza desde su estudio Alamo Shock y que verá la luz en el último trimestre de este año.

'Norwen' ya rozó el folk americano en su primer EP con la balada 'Silver Road' y aquí ya no esconde la naturaleza de la canción descubriendo un track country sin ataduras y muy bailable.

Una letra que nos habla de las opiniones no pedidas, de cómo todo el mundo parece saber qué se debe hacer y cómo ha de hacerlo ya no solo en su día a día sino también en cuanto al lado musical se refiere.

"Siento que la gente siempre sabe qué es lo mejor para mí y mi música, que no hay posibilidad con el inglés en España, que este estilo no encaja en lo más escuchado, que he de hacer esto y aquello. Esta canción es mi respuesta. Hay que hacer lo que uno siente, lo que le mueve y divierte en cada momento. Lo que hago lo hago disfrutando y con un nivel de exigencia y trabajo tremendo. Puedes o no subir al carro pero está claro que hay honestidad y actitud", explica 'Norwen'.

El artista no pierde acidez, ni crítica en su forma personal de ver el mundo en este nuevo single. Un tema que pertenece a los nueve que componen este primer álbum que, según podemos hacernos a la idea con estos tres singles adelanto, mezcla pop, rock y folk de una forma fresca pero con reverberaciones a esas bandas y artistas de vinilo, de sala de conciertos, de una época pasada. Una propuesta indie alejada en tono y en idioma de la gran corriente de nuestro país pero que no deja de encandilar por una bonita y potente voz, melodías protagonistas y una cuidada producción y propuesta visual.

"Elegir una segunda puerta o un camino que no es el fácil va mucho con mi personalidad, quizás por cabezota, quizás por iluso, quizás por ambas, pero también lo hago de una forma auténtica."

Un tema pegajoso, con mensaje y con un ritmo trepidante en el que Mostaza se enfrentó a un género que no había trabajado y que como queda presente, no hay nada que se le ponga por delante.

"Cuando buscaba productor vi que Guille puso en redes que el country era de los pocos géneros que aún no había probado. Ya conocía mis canciones anteriores, aceptó el reto y creo que no hay duda de que aprueba con notaza. Ha conseguido un sonido orgánico, potente y único. Estoy feliz con su trabajo. Ha quedado un disco tremendo"

'Second Door' cuenta con un videoclip dirigido y editado por el mismo Norwen, que debido a su formación en cine y audiovisual junta sus dos grandes pasiones. Un paseo de la mano de un cowboy cosmopolita que nos invita a soñar con hacer aquello que nos hace felices de forma genuina. Hagas lo que hagas, si es real, siempre habrá gente que conecte contigo, con tu arte y con tu forma de comunicar y expresarse al mundo.