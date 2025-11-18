El nuevo horno crematorio municipal de Logroño ya está en funcionamiento

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El crematorio municipal de Logroño cuenta con un nuevo horno, plenamente operativo, que sustituye a uno de los dos existentes que había sufrido diferentes averías en los últimos años.

El nuevo horno cuenta con una cámara de cremación diseñada para féretros de ancho especial y una capacidad nominal de trabajo de entre 4 y 5 cremaciones por jornada.

Además de la colocación y el montaje del horno, también se han realizado trabajos de reforma de las instalaciones de gas y electricidad, de adecuación de muros, accesos y de la cubierta para la nueva chimenea, así como trabajos de pintura y de mejora de la iluminación de los espacios.

"Con este equipo el cementerio municipal de Logroño cuenta con un nuevo horno crematorio de mayor capacidad, además de adecuar las salas de incineración y la de introducción de los féretros al horno", ha señalado la concejala responsable de los cementerios municipales, Laura Rivas.

La intervención, que comenzó el pasado 9 de mayo, ha sido realizada por la empresa C.J.M. Obras y Gestión Sostenible, S.L. por un importe de 243.975,68 euros (IVA incluido).

Este horno se suma al otro existente, que ha estado operando con normalidad durante los trabajos realizados en las instalaciones municipales.