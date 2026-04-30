El nuevo Marqués de Vallejo se levantará en una parcela junto a la Residencia Universitaria La Ribera

Parcela en la que se ubicará el Marqués de Vallejo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo se levantará junto a una parcela, de 16.000 metros cuadrados, ubicada junto a la Residencia Universitaria La Ribera en Logroño (en el Paseo del Prior), albergando tanto el centro educativo como la residencia.

La parcela, dotacional y de propiedad municipal, será cedida por el Ayuntamiento de Logroño al Gobierno de La Rioja gratis y de forma inmediata, de manera que antes del verano pueda licitarse la redacción del proyecto, tanto básico como de ejecución, cuya construcción comenzaría a finales del año 2027.

Así lo han avanzado hoy el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en una convocatoria a los medios de comunicación a la que también han asistido el consejero de Educación, Alberto Galiana, y la directora de centro, Yoana Sáenz.

Capellán ha recordado cómo el actual Marqués de Vallejo, después de más de cuarenta años, no se encuentra en las condiciones óptimas para poder atender con calidad a los usuarios, llegando a aparece grietas el pasado mes de noviembre, además de otros "problemas".

La zona ocupada por la residencia, que atiende a 24 alumnos, ha relatado el presidente, se encuentra en una "ladera de una zona arcillosa cuya cimentación es complicada" y, por eso, el Gobierno de La Rioja asumió el "compromiso" de "buscar un nuevo espacio".

De los 16.000 metros con que cuenta la parcela elegida para la nueva ubicación del centro en el Paseo del Prior (actualmente vallados para el esparcimiento canino), 9.500 se van a dedicar a una construcción en planta baja que permitirá pasar de los 152 usuarios a los que hoy se da servicio a 178 plazas, ha relatado el Jefe del Ejecutivo riojano.

Además, existe posibilidad, ha dicho, de seguirse ampliando a futuro hasta llegar a las 203 plazas. Por otro lado, ha avanzado que cuento se alcancen las 178 plazas el personal contratado, actualmente de 128 personas especialistas, entre profesores, técnicos y enfermeras, se pasaría a 150.

Se va a contar, además, con una zona de aparcamiento de 3.000 metros que va a permitir noventa vehículos particulares además de los autobuses que dan el servicio y que, de aumentar las plazas, también crecerían.

Habrá 3.500 metros de zona exterior que permitirá "esparcimiento" en el entorno urbano, además de una "inclusión en el barrio", junto con a zona de porches. El centro, además, tendrá una primera planta para administración. En cuanto a la residencia, se podrá pasar de las 24 plazas actuales a treinta.

"Una buena noticia para la educación, para la inclusión social, para el mundo de la discapacidad y, en general, para la educación de esta sociedad", ha considerado por su parte el alcalde de Logroño.

Escobar se ha enorgullecido del entorno, con el Parque del Ebro, y cerca de la universidad.

Por último, la directora del centro, Yoana Sáenz, ha asegurado que "toda la comunidad educativa ha recibido la noticia con gran alegría porque" llevan "muchísimos años luchando por un centro nuevo".