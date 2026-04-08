Un nuevo mural de gran formato, del artista logroñés Carlos Corres, embellece el barrio de La Estrella - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado de la Asociación de Vecinos de La Estrella, varios concejales de la Corporación municipal y del artista Carlos Corres, han visitado hoy la pintura de un mural artístico de gran formato en una fachada del barrio logroñés de La Estrella, creada con el objetivo de embellecer el barrio.

La pintura de esta obra, de 13 metros de altura, nació a propuesta del propio artista, vecino de Logroño, quien se ofreció a embellecer de manera gratuita la fachada del número 101 de la calle Piqueras en La Estrella.

Escobar ha indicado que "la pintura de este mural no solo supone una revalorización del entorno, esta obra mejora la estética de La Estrella e imprime de carácter el barrio, se trata de un enclave icónico en la ciudad, que funciona como puerta de acceso simbólico al barrio". En su opinión, "arte, identidad y barrio se aúnan en esta gran obra que embellece nuestra ciudad".

CÓMO PINTAR UN MURAL EXTERIOR

Para llevar a cabo estos proyectos de gran formato es preciso en primer lugar la preparación del soporte, limpiando superficies de moho, polvo o restos de pintura vieja. También es importante reparar grietas o fisuras, así como aplicar una imprimación adecuada. Sobre un papel o soporte digital, se planifica el mural que luego se esbozará sobre el muro seco y limpio, para después dotarlo de significado.

Corres comenzó a mediados de marzo con las labores de saneamiento previo de la pared y después fue dando color al proyecto.

La realización del mural ha durado en torno a 15 días y la durabilidad del proyecto oscila entre los 5 y los 10 años.

Este proyecto cuenta con el patrocinio de Pinturas Matías Jadraque y con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, que ha ejercicio las labores de intermediación entre el artista y la comunidad de vecinos que cede la fachada del inmueble, así como asesorando y facilitando todos los trámites administrativos necesarios para la puesta en marcha de esta acción artística.

CARLOS CORRES, ARTISTA INVOLUCRADO CON SU CIUDAD

El artista ha firmado otras grandes obras de nuestra ciudad como el mural de "El abrazo" de la nueva estación de autobuses de Logroño, pero también en otras ciudades, como el mural "Camino de Santiago" en la ciudad francesa Libourne, hermanada con Logroño. También lleva su firma el cuadro de Cuca Gamarra expuesto en el Salón de Retratos del Ayuntamiento de la ciudad.