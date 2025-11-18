Las obras en LR-340 en Torrecilla en Cameros obligan a cortar el tráfico desde este jueves y durante 5 días laborables

Las obras de mejora de LR-340 en Torrecilla en Cameros obligan a cortar el tráfico desde este jueves y durante 5 días - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha impulsado las obras de refuerzo de firme de las carreteras LR-330 y LR-340 que atraviesan la localidad de Torrecilla en Cameros con el objetivo de mejorar la conectividad del municipio, así como la seguridad vial de los usuarios.

En este sentido, la adjudicataria ha solicitado el corte total al tráfico de la LR-340 desde el kilómetro 19,550 (inicio de travesía) hasta el kilómetro 21,030 (glorieta con LR-330) para proceder al asfaltado de la vía.

El corte, que estará debidamente anunciado en las intersecciones cercanas, tendrá lugar desde este jueves, día 20, al miércoles 26 de noviembre, únicamente los días laborables, entre las 7 y las 18 horas. Esta afección está motivada por la envergadura de la maquinaria a emplear y la dimensión de la sección transversal de la carretera.

El objetivo es acometer las obras en condiciones de seguridad suficiente tanto para los usuarios de la vía como para los trabajadores, así como realizar estos trabajos en el menor tiempo posible.

ALTERNATIVAS AL TRÁFICO.

El tráfico se desviará por la LR-330 y calle Pedro Sagasta para el tramo desde el kilómetro 20,410 (intersección LR-340 con calle Pedro Sagasta) hasta el kilómetro 21,030 (glorieta LR-330).

Se producirá paso alternativo de vehículos mediante semáforos en ambos extremos de la calle.

Para el tramo del kilómetro 19,550 (inicio de la travesía) hasta el kilómetro 20,410 (intersección LR-340 con calle Pedro Sagasta) no existe itinerario alternativo.

No obstante, se permitirá el acceso a fincas y garajes, siempre respetando las indicaciones de los trabajadores de la obra y en función del avance la misma.