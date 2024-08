Ocio infantil en verano, una tarea en la que falta "planificar" los recursos y "un cuidado compartido"

"Igual tendríamos que volver a las tribus en donde los vecinos, los amigos, la familia más extensa podamos cuidar en comunidad"

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La coordinadora del Grado en Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rocío Gómez, ha visto necesario "planificar" los recursos destinados al ocio infantil en verano, contando con las familias, y, también, apostar por un cuidado compartido.

"Necesitamos recursos y sensibilidad, pero también pensar esos recursos desde las necesidades reales de las personas", ha dicho en una entrevista a Europa Press en la que también ha apuntado la idea de "recuperar la tribu".

Gómez se ha referido a los problemas que las familias vulnerables puede tener a la hora de organizar el verano y el ocio de los más pequeños y adolescentes.

Ha abogado por una vuelta "a la tribu", entendida como "una vuelta a una sociedad más humana, al cuidado compartido". Y es que, todos los niños y niñas tiene derecho al ocio, a jugar, sin embargo, "no siempre se cumple".

La situación se complica, especialmente, en las familias vulnerables. Un punto en el que ha invitado a pensar que "las familias vulnerables incluyen a muchos tipos de personas".

De este modo, "cuando hablamos de familias vulnerables siempre pensamos en dificultades ecónomicas, pero no es una situación exclusiva".

Por eso, ha indicado, hay que pensar, también, en los niños y niñas que tienen algún tipo de diversidad funcional, o de discapacidad, y para los que la oferta de ocio "es limitadísima y costosa".

MAYOR IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Sin duda alguna, ha entendido que "las administraciones deberían implicarse más" y "no sólo con más recursos sino mejor pensados" para que los menores sin recursos, u otro tipo de vulnerabilidad, puedan disfrutar del ocio durante las vacaciones de verano.

"A veces pensamos en dar más dinero, o aportar mas recursos económicos para hacer más cantidad de actividades y que lleguen a más personas, pero también hay que pensarlas de forma que esas actividades puedan incluir a personas con situaciones muy complejas", ha indicado.

Hay casos en los que "los padres pueden estar en una situación muy compleja, como por ejemplo privados de libertad", con lo que hay que pensar "cómo van a tener acceso" los niños y niñas a los recursos.

Es necesario, ha incidido, "planificar y pensar en las condiciones de las familias y cómo facilitarles el acceso a los recursos" y, a la hora de programar los recursos, "pensarlo desde las necesidades reales de las familias".

"Muchas veces hacemos cosas para las personas pero no las hacemos con ellas, porque no les hacemos partícipes de cuales serían las mejores soluciones para su situación", ha detallado.

Para esta docente, e investigadora, "hay que sentarse con las familias, escuchar, estar muy atentos, y a veces eso pasa por estar en contacto con las entidades del tercer sector".

Gómez se ha referido, en este sentido, a su trabajo con la Fundación Meniños, en Galicia, en un plan que trata de generar conexión entre vecinos, involucrando a las empresa para que éstas sean las que puedan ayudar a ofrecer ocio a familias en situación de vulnerabilidad.

Y es que, "a veces los niños y niñas no tienen quién les lleve a las actividades; no tienen quién vaya a sus partidos de fútbol o de baloncesto para acompañarles; no tienen un referente que les de a conocer las distintas posibilidades que hay de oportunidad de ocio".

CUIDAR EN TRIBU

"Igual tendríamos que volver a las tribus en donde los vecinos, los amigos, la familia más extensa podamos cuidar en comunidad y estar pendientes de esas familias que están en situación de riesgo", ha considerado.

Se ha mostrado "convencida de que las sociedades más individualistas están generando mas situaciones de exclusión", así como situaciones de soledad no deseada, un término que se relaciona "siempre con los más mayores, pero no siempre es así".

"Cuántos niños y niñas, cuantas familias son pobres aún trabajando, con horarios imposibles de conciliar, sin comunidad que se haga cargo del cuidado de los niños", ha dicho apuntando a ese necesario "cuidado común, en tribu".

Ha sumado que "parece que en el cuidado a niños hay más sensibilización", pero también hay que atender a "los adolescentes que, además de referentes, necesitan modelos de comportamiento".

En este punto, ha creído que como sociedad "no lo estamos haciendo nada bien" y "a nivel colectivo no estamos dando buenos modelos de ocio", que suelen estar relacionados con el alcohol.

"No podemos estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero si estamos mas preocupados por lo que le pasa al vecino también tenemos mas garantías de amortiguar riesgos y hacer apoyo y generar una comunidad", ha visto.