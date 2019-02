Ocón: "No hay nadie más interesado en que se apruebe el nuevo Estatuto que el PSOE"

Publicado 12/02/2019 12:01:32 CET

El secretario general del PSOE La Rioja y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Francisco Ocón, ha señalado que "no hay nadie más interesado en que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía que el PSOE, porque no hay nadie que haya trabajado más que nosotros".

Ocón, ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa convocada para hablar sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en la que se ha mostrado "abierto a reunirse con el presidente del PP, José Ignacio Ceniceros", para hablar del contenido del Estatuto y del proceso de participación de los riojanos y riojanas y ha expresado que el PSOE quiere que el nuevo Estatuto tenga "el mismo aval que el de 1982".

El portavoz adjunto socialista ha señalado que el Estatuto de Autonomía no es solo un acuerdo de los grupos parlamentarios, "es la principal herramienta que rige la convivencia de los riojanos y de las riojanas, es un acuerdo político entre fuerzas diferentes".

En la ponencia de reforma del Estatuto el PSOE trabajó "más que nadie" y esa ponencia "terminó con un acuerdo amplio y con una serie de desacuerdos todavía importantes" y terminó con la "advertencia de Podemos" de que "sin un proceso de participación civil riojana ellos no podían avalar el Estatuto".

Ocón ha explicado que el PSOE también solicitó la comparecencia de expertos y que fueron PP y Ciudadanos los que "se opusieron a ello", cuando en esta legislatura hemos tenido expertos en todas las leyes, menos en el Estatuto, algo "chocante".

Así acabó el trabajo en ponencia y se iniciaron los trabajos finales, de carácter político entre los partidos para llegar a un acuerdo.

Ante la advertencia de Podemos, desde el PSOE "nos ponemos manos a la obra para poder sacar adelante el Estatuto como dijimos siempre, por unanimidad", porque el PSOE quiere que el nuevo Estatuto "tenga al menos el mismo aval de representación ciudadano que el actual de 1982, que todos los grupos estén dentro del acuerdo y que ninguno se quede fuera" y si a algún grupo esto de la da igual, "que lo diga", ha dicho Ocón.

SIN LLAMADA DEL PP

"El PSOE no ha recibido ninguna llamada del PP, he sido yo el que llamó a la secretaria general del PP, para decirle que teníamos que llegar a un acuerdo para cerrar los asuntos que quedaban pendientes y cómo hacer que Podemos pudiera entrar también en el acuerdo", ha señalado Ocón.

Ocón ofrece que no se votara el dictamen hasta el viernes 15 de febrero, para en esta semana poder reunirse con el presidente del PP riojano y "cerrar el acuerdo" y para no retrasar más su aprobación, se le ofrece que "a la vez que se envía el dictamen al Consejo consultivo se abra un proceso de participación de la sociedad civil riojana, para que Podemos esté también en el acuerdo".

"Esto es lo que el PSOE le ofreció al PP", pero se convocó la Comisión para el viernes 8 de febrero en la que hacemos la propuesta de manera formal, "pero el PP y el diputado Martínez Flaño de Ciudadanos deciden que no y que se pase a votar el dictamen que no cuenta con el apoyo del PSOE y Podemos". Una actitud de ambos que ha calificado de "irresponsable, porque solo estábamos hablando de retrasar una semana más".

Ocón ha instado a Ceniceros que diga "si quiere reunirse con el PSOE o no para hablar del Estatuto", porque "mandar al portavoz parlamentario del PP a forjar un acuerdo es la mejor manera de no llegar a un acuerdo, porque en la naturaleza del señor Garrido no está el llegar a acuerdos", ha dicho.

"Nosotros seguimos abiertos para poder llegar a un acuerdo", y seguimos abiertos a poder reunirnos con Ceniceros "para hablar del contenido concreto del Estatuto y de cómo se activa ese proceso de participación de la sociedad riojana para que todos los grupos estén en el consenso estatutario", ha concluido.