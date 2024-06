Octubre corto presenta el cartel de su vigesimosexta edición celebrando los 35 años de 'El club de los poetas muertos'

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Octubre Corto, Festival de Cine de Arnedo en La Rioja que se celebra los días 17 al 26 de octubre de 2024, ha presentado el cartel oficial de su vigesimosexta edición. Un cartel que celebra la importancia de la figura del docente como agente motivador e inspirador de una juventud responsable y libre.

Desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arnedo Javier García, alcalde de Arnedo, Chechu León, director de Octubre Corto y María Martínez de Quel, presidenta de Aborigen, acompañados por los protagonistas del cartel de este año, han sido los encargados de desvelar la imagen del esperado cartel.

Orlando Fernández, docente y director del CCE Sagrado Corazón de Jesús de Arnedo, espectador habitual en Octubre Corto y una importante representación de jóvenes arnedanos y arnedanas que vienen colaborando estrechamente con el Festival: Unai Bilbao, David Boow, Elena Zapata, María Otaño, Martina Sáenz, Juan Fernández y Mencía León han hecho posible esta renovación del cartel "a la arnedana".

Además han participado en el cartel:

Fotografía: Verónica Gil de Gómez.

Arte: Orlando Eguizábal.

Peluquería: Olga peluqueros.

Calzado de Orlando Fernández: Callaghan

Revelado y retoque digital: Repro imagen.

Autor: Chechu León.

Con esta iniciativa "queremos poner el foco en los valores educativos, literarios y poéticos de un largometraje que inspiró a toda una generación y que continúa teniendo una total vigencia en cuanto a su mensaje principal, Carpe diem, una exhortación a aprovechar el presente ante la fugacidad del tiempo que discurre inexorable".

La cultura "como potenciadora de sociedades solidarias, inclusivas e igualitarias que en Arnedo materializamos en nuestro Teatro Cervantes que en 2024 cumple 25 años", los mismos que Octubre Corto que comenzó su andadura en el año 1999 en este estupendo recinto por el que circulan desde entonces una amalgama de propuestas culturales que enriquecen el capital cultural y social de nuestra ciudadanía.

'El club de los poetas muertos' del australiano Peter Weir "nos regaló la humanidad de un actor incombustible y descomunal, el tristemente desaparecido Robin Williams y consagró a jóvenes intérpretes, figuras fundamentales del cine internacional como Ethan Hawke".

Destacar que, a diferencia del cartel original, "nuestro cartel refleja la igualdad y diversidad de nuestras chicas y chicos que lo protagonizan desde una evolución necesaria que nos fortalece con el paso de los años".

Por último, "queremos destacar el mensaje de paz que aparece junto al logo de Los Goya". "War Is Over (If You Want It)" – o "La guerra ha terminado (si tú quieres)"–. basado en las acciones pacifistas que John Lennon y Yoko Ono emprendieron en 1969 y que llevaron a distintas ciudades importantes de todo el mundo, que después se materializó en la canción con el mismo nombre compuesta por ambos artistas.

"Una situación que, tristemente, nos vemos obligados a reivindicar debido a los insultantes ataques contra la población civil en Gaza, la injusta contienda en Ucrania y el resto de los conflictos bélicos que siguen devastando a los más vulnerables en diferentes lugares del mundo y que empañan nuestra realidad actual", finalizan desde la organización.