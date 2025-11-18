La Oficina Evolutiva acerca los avances a la empresa: "Cada vez hay que estar más preparado"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en su visita a la Oficina Evolutiva - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Evolutiva acercará, un año más, los avances a la empresa del 18 al 20 de noviembre en el Showroom de Estilo. "Cada vez hay que estar más preparado", ha resaltado su responsable, José Pancorbo en el marco de una visita del presidente riojano, Gonzalo Capellán.

La décimo séptima edición de Oficina Evolutiva busca mostrar las últimas tendencias en sistemas informáticos, reprografía, soluciones software, comunicaciones y espacios de trabajo.

El showroom de ESTILO [Mobiliario y Contract] acogerá la exposición de tecnología y equipamiento de trabajo, además de las diferentes charlas -impartidas por expertos en gestión, consultoría, implantación TIC y diseño de espacios de trabajo- y talleres organizados.

El presidente del Gobierno riojano se ha acercado hoy a conocer el evento junto al gerente de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), Luis Pérez Echeguren; la concejala de Pleno de Logroño, Leonor González; y el presidente de la Federación de Empresas, Eduardo de Luis, entre otros.

Pancorbo ha relatado cómo en el salón se muestra a la sociedad riojana, fundamentalmente a empresas y profesionales, los avances y las novedades en el mundo de la tecnología, del equipamiento y de la gestión empresarial.

"Estamos en un momento en el que ninguna empresa pueda estar a espaldas de la digitalización. Ya no sólo es un imperativo en términos productivos y competitivos, sino también en algunos casos en términos legales", ha resaltado.

De este modo, Oficina Evolutiva da "un mapa tecnológico en el que, a través de píldoras, charlas, talleres continuos y exposición tecnológica las empresas vean qué pueden implementar con sentido común y con rentabilidad en sus organizaciones".

Ha citado la ciberseguridad como "un reto claro", la inteligencia artificial, la gestión del dato en las empresas, la adaptación a las nuevas normativas.

"Hay tres tipos de empresas, los que saben que han tenido un ataque, los que han tenido un ataque pero no lo saben y su información está en algún sitio guardada y encriptada, y aquellas que todavía no han tenido un ataque pero que está claro que lo van a tener", ha señalado en referencia a uno de los talleres, sobre protección en ciberataque.

"No es una cuestión de estar alerta, estar alerta no sirve para nada, te genera nerviosismo, te genera intranquilidad, lo que hay que hacer es dedicarle un tiempo a que un profesional te analice cómo tienes organizada la información en tu empresa, cuáles son tus vulnerabilidades y qué tienes que hacer para mejorar", ha indicado.