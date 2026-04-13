Ojacastro mejora el tránsito y la seguridad vial y peatonal tras rehabilitarse el camino de acceso

El consejero de Política Local, Daniel Osés, acompañado del director general de Lucha contra la Despoblación, Óscar León, visita, en Ojacastro, una actuación de mejora del tránsito entre las aldeas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Ojacastro ha mejorado el tránsito y la seguridad vial y peatonal tras rehabilitarse el camino de acceso, tal y como ha destacado hoy el consejero de Política Local, Daniel Osés, acompañado del director general de Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

Osés ha visitado Ojacastro tras la finalización de las obras de rehabilitación integral del camino de acceso a las aldeas habitadas de Arbiza y Tondeluna, y al municipio vecino de Santurde de Rioja, que han sido financiadas al 82 por ciento por el Gobierno de La Rioja.

Esta actuación, que se ha centrado principalmente en el refuerzo de firme y la mejora del drenaje de los viales, ha contado con una aportación del Ejecutivo regional de 63.188,07 euros, a través del Plan de Obras y Servicios Locales. El proyecto ha supuesto un presupuesto global de 76.856,21 euros.

El consejero, que ha estado acompañado del alcalde de la localidad, Luis Martínez, ha explicado que "los trabajos han permitido mejorar el tránsito y la seguridad vial y peatonal de los agricultores y ganaderos, vecinos y visitantes de Ojacastro y de su entorno".

Además, ha subrayado que el apoyo del Gobierno de La Rioja supone un "importante alivio económico" para el presupuesto anual de un municipio pequeño como es Ojacastro.

"Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos del medio rural y con garantizar la calidad de vida e igualdad de oportunidades de los vecinos que viven en los pequeños municipios, un objetivo enmarcado en nuestra estrategia de lucha contra la despoblación", ha añadido.

En primer lugar, se ha ejecutado la limpieza de la base del camino mediante una motoniveladora y el perfilado de las cunetas para asegurar la correcta evacuación del agua de lluvia evacue correctamente y garantizar el mantenimiento del nuevo firme.

Posteriormente, se ha llevado a cabo el saneo y relleno de los baches y las zonas deslavadas, una actuación que ha afectado a entre un quince y un 25 por ciento de la superficie.

Por su parte, el refuerzo de firme ha consistido en la aplicación de un riego de imprimación y una capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente.

Además, todos los materiales se han compactado mecánicamente y se ha llevado a cabo una limpieza y barrido final de la superficie para asegurar la adherencia y durabilidad de la obra.

Esta actuación ha abarcado una longitud de 1.250 metros lineales con una anchura media de 4,5 metros, lo que supone una superficie total de pavimentación de 5.625 m2.

MEJORA DE LOS ACCESOS A FINCAS

Los trabajos, ha relatado el Gobierno riojano, también han permitido mejorar el acceso a las fincas y zonas donde se desarrollan las actividades del sector primario, adaptando la infraestructura a las necesidades actuales de la localidad con materiales modernos y cumpliendo la normativa vigente.

Antes de las obras de mejora, los accesos a Santurde y a las aldeas de Arbiza y Tondeluna se encontraban en un estado de deterioro avanzado, lo que dificultaba la circulación por la zona, provocando riesgos de accidente.

El pavimento original consistía en un riego asfáltico sobre zahorra artificial y natural que presentaba un mal estado en todo su recorrido y existían grandes socavones en la totalidad del recorrido.

Por último, debido a las deficiencias en el drenaje, las aguas de lluvia no evacuaban correctamente, provocando encharcamientos que empeoraban aún más el estado del firme.