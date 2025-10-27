Osés: "Las infraestructuras son vitales para el desarrollo de la región, pero La Rioja no avanza al ritmo que necesita"

El Foro Radio Rioja, patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño, Ibercaja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con el consejero Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés - RADIO RIOJA

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha sido el protagonista del nuevo Foro Radio Rioja, celebrado este lunes en el Espacio Lagares de Logroño. "Las infraestructuras son vitales para el desarrollo de la región, pero La Rioja no avanza al ritmo que necesita", ha destacado.

Durante su intervención, ha señalado también, que el reto demográfico "no es solo un desafío de Gobierno, sino de toda la sociedad riojana", y ha subrayado que el objetivo principal es "garantizar la igualdad de oportunidades para que cualquier ciudadano pueda elegir libremente vivir en el medio rural o en el urbano".

El consejero ha reivindicado la conexión con Madrid en tren en 3 horas por La Rioja Baja y la llegada del corredor Cantábrico- mediterráneo.

En materia de carreteras, ha recordado la importancia de la liberalización de la AP-68 en 2026 y la necesidad de completar la permeabilización de la vía, incluyendo enlaces críticos como el de San Asensio.

También ha destacado el papel de la autovía A-12 como primera conexión directa con Madrid y ha reclamado agilidad en su ejecución: "Es fundamental que esta vía mejore cuanto antes, para garantizar la movilidad de personas y mercancías".

En cuanto al aeropuerto, Osés ha explicado que, pese a ser una infraestructura estatal infrautilizada, el Gobierno de La Rioja está impulsando nuevas licitaciones de vuelos internacionales y nacionales, como un reciente pliego para Barcelona.

Además, ha insistido que la categoría actual del aeropuerto limita su operatividad: "Los desvíos a Pamplona se producen muchas veces por falta de dotación en la plantilla de bomberos, no por falta de demanda, y eso afecta a la confianza en el aeropuerto. Pedimos al Gobierno de España que nos dote de la categoría que necesitamos y ajuste las tasas para incentivar los aeropuertos regionales".

"Desde el Gobierno de La Rioja hemos puesto en marcha, y vamos a seguir trabajando en una nueva licitación de vuelos internacionales, porque creemos que, además de comunicar a las personas, para la economía riojana es un motor de desarrollo importante", ha dicho Osés.

En materia de transportes, ha recordado la importancia de la conectividad: "Jóvenes de menos de 25 años residentes en municipios de menos de 500 habitantes pueden viajar gratuitamente en toda la red pública de transporte regional, y se reforzarán y modernizarán líneas y horarios en toda la comunidad".

Además, ha anunciado que "se van a destinar múltiples inversiones a la red local de carreteras, con intervenciones en 50 vías que representan el 50% de la red autonómica, incluyendo obras recientes en la LR-250, LR-113 y LR-266".

Además, ha señalado que en el próximo presupuesto se destinarán 3 millones de euros para dar una solución técnica definitiva a la carretera de Arnedillo.

Osés ha anunciado además que el Gobierno de La Rioja ha solicitado al Ministerio de Transportes la convocatoria de una mesa sectorial de transporte, un foro que permita dialogar sobre la renovación del mapa concesional de 2028 y asegurar que no se deje sin cobertura a ningún municipio.

"Estamos ante un escenario crucial, porque si no hay diálogo y colaboración, 45 localidades de La Rioja podrían quedarse sin transporte público, y eso no lo vamos a permitir", ha dicho, y ha insistido en que la conectividad es un elemento esencial para hacer atractivo vivir en el medio rural.

VIVIENDA

En materia de vivienda, Osés ha destacado el plan de vivienda para jóvenes, que ofrece ayudas de hasta 40.000 euros para compra, autopromoción o rehabilitación en municipios de hasta 5.000 habitantes.

"Ya tenemos 1.150 solicitudes en 111 municipios. Este programa es esencial porque la vivienda es la primera decisión de un proyecto de vida y un paso clave para fijar población en el medio rural", ha señalado.

Osés ha insistido en que el Gobierno de La Rioja se "compromete a atender todas las solicitudes que lleguen para vivienda a través del Plan Revive, ya que se han cubierto los 12 millones y medio de euros presupuestados".

Sobre financiación local, el consejero ha subrayado que los presupuestos de 2026 contemplan que los pequeños municipios riojanos reciban un 96% más de financiación que en 2023, "un ejemplo de discriminación positiva que prioriza a los territorios más vulnerables".

En el ámbito económico, Osés ha anunciado un aumento de la inversión para el apoyo al pequeño comercio y la venta ambulante.

La actual línea de ayudas, dotada con 380.000 euros, se ampliará en 2026 hasta medio millón de euros, con el objetivo de "incrementar el número de municipios beneficiarios y establecimientos".

Ha dicho que "mantener un pequeño comercio activo en los pueblos es mantener vida, empleo y comunidad".

También el consejero ha anunciado un programa de inclusión financiera para garantizar el acceso a servicios bancarios en 128 municipios que actualmente no cuentan ni con cajero automático ni con atención bancaria presencial.

"Con este plan, desplegaremos cajeros automáticos y un servicio móvil, licitado para los próximos cuatro años, que blindará estos servicios esenciales", ha explicado.

EDUCACIÓN, FARMACIA RURAL Y CULTURA

Del ámbito educativo, Osés ha destacado la apertura de una unidad de educación infantil de 0 a 3 años en Torrecilla, que actualmente da servicio a nueve niños y niñas y prevé ampliar su capacidad a 22 alumnos el próximo curso.

También ha puesto sobre la mesa el programa piloto de farmacia comunitaria rural, que "va mucho más allá de la dispensación de medicamentos: las farmacias rurales realizan una labor social fundamental, detectando situaciones de soledad no deseada o vulnerabilidad".

Y en lo relacionado con la cultura, Daniel Osés ha citado el programa Escenario Vivo y ha avanzado el refuerzo presupuestario de la orden de ermitas, destinada a la conservación del patrimonio local.

El Foro Radio Rioja, patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño, Ibercaja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha reunido a representantes del tejido social y empresarial riojano en torno al debate sobre la 'Lucha contra la despoblación: oportunidad y futuro para La Rioja'.