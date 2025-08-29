El Parlamento aborda el miércoles el Proyecto de Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja, en la primera sesión ordinaria tras el parón veraniego, que se desarrolla este miércoles a las 09,00 horas, el Proyectos de Ley de atención y ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Antes de ello, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, se someterá a una serie de preguntas, todavía por determinar, de los diferentes Grupos Parlamentarios. A continuación, serán los miembros de su Ejecutivo los que responderán a diversas cuestiones planteadas por las formaciones políticas representadas en la Cámara.

El PSOE quiere conocer si tiene previsto el Gobierno de La Rioja aprobar nuevas medidas económicas para impulsar un mayor crecimiento este año, y también una valoración de la atención primaria, mientras que IU pedirá una opinión sobre "el incumplimiento de la regla de gasto en beneficio de los más pudientes de nuestra comunidad".

El Grupo socialista preguntará también por la razón por la que el Gobierno de La Rioja "no tiene cubiertas todas las plazas del personal a su cargo, responsable de la extinción de incendios forestales", así por "cómo justifica el Gobierno de La Rioja el considerable aumento de la financiación que se destina a la renovación de los conciertos educativos para centros docentes privados de nuestra comunidad del curso escolar 2025/2026 a 2030/2031".

Vox, por su parte, cuestionará al Ejecutivo sobre "qué medidas va a adoptar el Gobierno de La Rioja en relación con el corte del tráfico ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro, anunciados por ADIF, que tiene prevista una duración de un mes".

El Grupo Parlamentario Popular tomará, a continuación la palabra, para pedir una valoración de la noticia anunciada de que el Hospital de Calahorra será centro de formación universitaria, además de saber qué intervenciones en infraestructuras educativas ha realizado el Gobierno de La Rioja durante la época estival para garantizar que la actividad docente se desarrolle de forma óptima en el inicio del curso escolar.

Las preguntas al Gobierno las cerrará este mismo Grupo, una sobre qué supone la declaración de TechRioja como proyecto de interés supramunicipal, otra sobre qué acciones destaca el Gobierno de La Rioja destinadas a potenciar la restauración del patrimonio histórico y artístico de la región durante la actual legislatura. También sobre en qué escenario ha calculado el Gobierno de La Rioja el techo de gasto de los Presupuestos Generales de La Rioja (PGLR) para 2026, y una valoración del Gobierno de la actuación de los dispositivos de la lucha contra los incendios durante este verano.

Tras ello, el Grupo Parlamentario Popular interpelará al Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia de control presupuestario; el de Podemos-IU, sobre protección de menores; y Vox acerca de agricultura.

PROPOSICIONES NO DE LEY

El pleno debatirá, a continuación, una Proposición No de Ley del PSOE para que se inicien los trámites necesarios para incorporar a la cartera de servicios del Servicio Riojano de Salud (Seris) el tratamiento con campos eléctricos alternos (Tumor Treating Fields, TTFields), administrado mediante el dispositivo Optune Gio, para pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico.

Después, este mismo Grupo pedirá que se articule una prestación complementaria de vivienda, de naturaleza económica, y carácter finalista, como complemento de las rentas mínimas y dirigida a la

cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones, de los perceptores de estas rentas mínimas, IMV o renta de ciudadanía.

El Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida defenderá que se realicen controles efectivos del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, con inspecciones, publicación de precios reales y sanciones en caso de pagos por debajo del coste de producción. Establecer un mecanismo público de referencia de costes de producción actualizado anualmente con desglose por zona productora, que sirva de base para la contratación de operaciones comerciales justas.

También, este Grupo pedirá mejorar las condiciones laborales y aumentar las plantillas de bomberos y bomberas forestales, la formación continua, el reconocimiento profesional y la dotación de medios materiales y EPI adecuados, y finalmente, Vox defenderá la adopción de medidas de apoyo al colectivo de funcionarios de prisiones y relacionadas con el Centro Penitenciario de Logroño, y medidas para paliar el actual déficit de médicos.

El pleno finalizará con el debate del Proyecto de Ley de atención y ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.