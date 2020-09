El Parlamento acuerda crear protocolos sociosanitarios para el cuidado y asistencia sanitaria en residencias de mayores

El consejero de Educación indica en otra proposición que su gestión se basará en "dar más al que menos tiene" más allá del modelo educativo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha acordado, por unanimidad, crear protocolos sociosanitarios para el cuidado y la asistencia sanitaria prestada en las residencias de mayores, teniendo en cuenta las sugerencias del sector y profesionales sanitarios.

Un acuerdo que ha surgido a raíz de una moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario del PP, y defendida por su diputado, Alberto Bretón, sobre varias cuestiones relacionadas con las residencias de personas mayores, entre ellas la de la puesta en marcha de estos protocolos, así como otras para conocer diferentes datos relacionados con los residentes durante la pandemia por el COVID-19. Ha contado con varias enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Ciudadanos.

En la defensa de la propuesta, Bretón ha recordado que "desde principios del mes de abril, venimos exigiendo transparencia y veracidad sobre lo qué ha ocurrido en las residencias de personas de mayores, en relación a la asistencia sanitaria que se prestó a los enfermos de COVID-19, la alta mortalidad o los contagios de los trabajadores".

En este punto, ha lamentado que la "respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma, la ocultación de datos, tardanza en responder, información a medias, incluso soberbia y descalificaciones, que llegaron a ser personales". Ha criticado que "ese Gobierno transparente que anuncio no lo ha sido en esta materia, sino que ha sido más propio de épocas oscurantistas".

Bretón ha recordado que "casi el 8 por ciento de residentes ha fallecido" por el coronavirus "mientras que en comunidades limítrofes no llegaba al 3 por ciento", así como que "en relación con el número total de fallecidos, los que lo han hecho en residencias han sido el 57,6 por ciento". A ello ha añadido que "solo dos habían tenido acceso a la UCI".

El diputado del PP también se ha referido a las críticas de la exconsejera de Servicios Sociales, Ana Santos, sobre que no se habían cerrado las residencias, algo que había solicitado antes incluso de que se cerrasen los centros escolares, además de otras propuestas que "no se le contestaron".

"LA HISTORIA SE REPITE"

En su intervención, Bretón ha apuntado que "tras una pequeña tregua" ahora la segunda ola del coronavirus "se está produciendo con fuerza en las residencias, hasta el punto que de los últimos 14 fallecidos - por COVID-19- 8 son de residencias". Ante ello, ha lamentado que "la historia se repite y los errores del Gobierno también".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha calificado de "angustia" la situación que "hemos experimentado al conocer los datos de las residencias", si bien ha apostado por "aceptar los errores cometidos y asumir la responsabilidad institucional para que las cosas no vuelvan a ocurrir".

La parlamentario de la formación 'naranja' ha asegurado que la crisis del coronavirus "ha puesto de manifiesto la desatención que han vivido los residentes", así como que ha habido una "descoordinación entre el sistema sanitario y el sociosanitario".

El diputado del PSOE, Santiago Urizarna, por su parte, ha agradecido que "se quiera mejorar la atención especialmente de las personas mayores", así como "tener los datos sobre la situación epidemiológica y de salud de las personas que viven en estos centros para ofrecer una adecuada labor de seguimiento de estos centros, especialmente en este situación de crisis".

El parlamentario socialista ha abogado también por "evitar la estigmatización gratuita e innecesaria de los centros de personas mayores", al tiempo que ha querido reconocer el trabajo desarrollado en las 46 residencias y viviendas especializadas de servicios sociales.

INFRAESTRUCTURAS

Por unanimidad ha salido adelante otra moción consecuencia de interpelación también del PP, argumentada por su diputado Carlos Cuevas, que ha contado con enmiendas del PSOE, para, entre otras cuestiones, crear un grupo de seguimiento del acuerdo de infraestructuras del Estado en La Rioja en base al acuerdo alcanzado por el Parlamento de fecha 15 de marzo de 2018 y también del acuerdo de 24 de octubre de 2019.

También impulsar la revisión del Plan de Carreteras de La Rioja; incrementar la licitación de obra pública vinculada a infraestructuras; aprobar un plan de mantenimiento y conservación de puentes y estructuras de la red de carreteras de la Comunidad; y continuar las reuniones con el Ministerio de Transporte con el fin de impulsar la ejecución de aquellas obras de infraestructuras que están paradas en estos momentos.

Al término del debate, ha intervenido el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alejandro Dorado, que ha señalado que están trabajando en todos los aspectos relacionados con infraestructuras, al tiempo que ha desvelado que han ejecutado obras por 6 millones de euros y licitado otras por 8 millones.

PROPUESTAS EDUCATIVAS

La sesión plenaria también ha dado el visto bueno, con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios, de una Proposición No de Ley del PP, presentada por su diputado, Jesús Pérez Ligero, para que el Gobierno riojano aumente el personal de apoyo a las tareas administrativas que realizan los equipos directivos de los centros educativos que así lo requieran mediante la creación de una unidad administrativa de apoyo adscrita a la Consejería de Educación.

No ha corrido la misma suerte la siguiente Proposición No de Ley, en este caso del Grupo Parlamentario Ciudadanos, defendida por Belinda León, y que ha contado con enmiendas de IU, PSOE - no aceptadas- y de la propia formación 'naranja' para que, entre otras cuestiones, se dote a todos los colegios sostenidos con fondos públicos, y que por tanto pertenecen al Sistema Público de Educación, ya sean de la red pública o de la concertada, de todos los medios higiénicos y sanitarios necesarios para que puedan cumplir los protocolos establecidos en los Planes de Contingencia, en condiciones de igualdad, así como que se regule y desarrolle la figura del enfermero escolar, implantándola en los centros escolares de La Rioja de manera progresiva, con el objetivo de alcanzar, al menos, la ratio de un enfermero por centro escolar.

Ha intervenido el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, que ha indicado que "no me pidan que trate igual a la pública y la concertada" porque su gestión, ha indicado que se basará más en "dar más al que menos tiene", más allá del tipo de modelo educativo.

Además, en el pleno la diputada del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha interpelado al Gobierno en materia de función pública.