El Parlamento de La Rioja actualizará su reglamento para mejorar el cumplimiento de la Ley de Transparencia del 2013

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja actualizará su reglamento para mejorar sus funciones en cumplir la Ley nacional de Transparencia del 2013 después de aprobar, en el pleno de la Cámara riojana celebrado hoy, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por unanimidad tras ser enmendada por el Partido Popular.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece en su disposición adicional octava que "el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta ley".

Algo ante lo que el socialista Miguel González de Legarra ha señalado cómo la Cámara riojana, "desde hace once años, está incumpliendo" un derecho que se reconoce tanto a los ciudadanos en general como a los diputados en particular.

Ha explicado que la proposición no de ley tiene "no sólo la intención de reprochar sino también la de incorporar nuevas disposiciones" para "reforzar el derecho de los ciudadanos a documentos públicos".

Pero, además, se ha preguntado si "los derechos de los diputados son menos que los de los ciudadanos", dado que se está produciendo "retraso en las respuestas" del Gobierno de La Rioja a los diputados.

Así, ha citado cómo en el Grupo Socialista lleva "once meses esperando respuestas del gobierno sobre retribuciones de altos cargos".

También, "72 días esperando respuesta a 26 preguntas que el consejero de Turismo ha dicho que ya han sido respondidas en pleno, lo que es mentira y ejemplo del comportamiento nepotista del Gobierno riojano".

"Una gran parte de nuestras iniciativas terminan en quejas a la Mesa del Parlamento y no es admisible que un diputado solicite copia de un documento y el gobierno responda que lo tiene en la web", ha dicho.

Desde el Partido Popular, Begoña Martínez ha defendido una enmienda para cambiar el texto de la iniciativa con el objetivo de iniciar una "reflexión" para "modernizar" el reglamento de la Cámara. Algo que, para Legarra, era una "patada adelante".

"Estoy de acuerdo en que el reglamento del Parlamento debe modernizarse, pero esa reforma necesita una reflexión más serena y ahora estamos pidiendo una modificación rápida", ha explicado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha creído que el Pacto por la Transparencia, como "derecho básico de los ciudadanos, es más importante que el Pacto por la Financiación".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha visto una "falta de concreción" en la iniciativa presentada por el PSOE, que, textualmente, busca "que el Parlamento de La Rioja inicie, de inmediato, el proceso de reforma de su reglamento para dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley de Transparencia".

Le ha sorprendido un texto "tan escueto", de forma que "hasta la firma del portavoz socialista ocupa más espacio". No obstante, ha abogado por mejorar transparencia de las instituciones públicas.

La 'popular' Martínez se ha preguntado si alguien se cree que "han pasado once años y el Parlamento de La Rioja ha sido ajeno a la Ley de Transparencia". Además, ha afeado a Legarra que una proposición no de ley "no es la vía para reformar el reglamento", dado que sería una proposición de ley.

Desde el PSOE, tiempo después del debate, se ha decidido aceptar la enmienda de los 'populares', de tal forma que el texto que se ha votado, y aprobado por unanimidad, es "que el Parlamento de La Rioja inicie un proceso de revisión y actualización de su reglamento para mejorar la calidad de sus funciones".