El Parlamento de La Rioja reduce a dos el número de diputados para hacer grupo recuperando lo establecido hasta 2001

La reforma también deja en manos de la Mesa aprobar el orden del día de los plenos quitando a la Junta de Portavoces la decisión última

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la reforma de su reglamento. Con ella, se rebaja a dos el número de diputados para hacer grupo, recuperando lo establecido hasta 2001 cuando se amplió a tres y el Partido Riojano pasó a ser grupo mixto.

La reforma, iniciativa de los grupos parlamentarios socialista y mixto (formado este último por la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno), ha contado con el voto de estas dos formaciones y la diputada no adscrita, expulsada de Podemos, Raquel Romero, que tradicionalmente suma sus votos al PSOE.

En ella se reforman los artículos 22.1, 28.1.b, 58.1 y 133.2 del Reglamento del Parlamento de La Rioja. En el primero, se establece que los diputados, en número no inferior a dos, podrán constituirse en Grupo Parlamentario.

El 28.1.b establece que la Mesa programará las líneas generales de actuación del Parlamento para cada periodo de sesiones y coordinará los trabajos de sus diferentes órganos, oída la Junta de Portavoces.

El 58.1, que el orden del día del pleno será fijado por el presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, con lo que esta última no podrá evitar la celebración de plenos.

El artículo 133.2 indica que, así mismo, podrán realizarse debates generales sobre la acción política y de gobierno cuando lo solicite la Presidencia de la Comunidad o lo decida la Mesa, oída la Junta de Portavoces, a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los diputados.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha entendido que, con esta reforma, en realidad, se permite "que la Junta continúe con el cometido que ha tenido siempre".

Pero, ha añadido, se evita el uso "espurio" que han hecho PP y Ciudadanos; algo en lo que ha coincidido Moreno, quien ha señalado cómo los 'populares' han llegado a intentar que ya no se hagan plenos en febrero, marzo y abril.

Frente a esto, sin embargo, el portavoz 'popular', Jesus Ángel Garrido, ha dicho que se hace "porque el PSOE está en minoría en la Junta de Portavoces".

"Somos quince y vosotros doce", le ha replicado Díaz advirtiendo a los 'populares' de que "se les acaba el bloqueo".

Además, el socialista ha señalado que se ejecuta la corrección que hizo el Tribunal Constitucional cuando, bajo la presidencia del 'popular' Pedro Sanz, se reformó el reglamento para que el Partido Riojano perdiese su grupo parlamentario.

Para Garrido, el pensamiento del PSOE ha sido: "Como no tengo capacidad de control en la Junta la omito y transfiero el poder a la mesa". De este modo, ha calificado lo ocurrido de "tropelía".

"Ustedes", le ha replicado a Garrido la diputada de Izquierda Unida, "impidieron que se celebraran plenos en el mes de diciembre, votando en contra del orden del día, y lo iban a volver a hacer; que alguien me explique cómo eso es compatible con cualquier código ético".

La portavoz de Ciudadanos, Belinda León, ha pedido un debate "sereno" al "atropello" que, ha dicho, se está haciendo, rechazando hacer un "Sálvame".

"Mediante esta reforma", ha dicho, "se vacía de contenido sustantivo a uno de los tres órganos rectores o de gobierno de la Cámara, la Junta de Portavoces, el único de carácter político, y el único, también, en el que reglamentariamente se garantiza la participación plural de todos los grupos parlamentarios que se hayan podido conformar".

Ha creído que "Andreu quiere que el Parlamento actúe como una consejería de su Gobierno, recordándole que "no se atreve a cesar a la tránsfuga Raquel Romero" y por eso debe ejecutar "este principio de autoritarismo".

León ha pedido al PP que, en vez de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, usen su fuerza en el Congreso de los Diputados para llevar ahí el recurso.

No obstante, Garrido ha insistido en presentar recurso ante el Tribunal Constitucional: "No nos queda más remedio", ha dicho entendido que se "vulneran" artículos del reglamento y considerando que no se puede dejar gobernar a "chiquilicuatres".

El portavoz 'popular', por último, ha insistido en calificar de "sabotaje" la reforma del reglamento que será, ha dicho, "la más breve" y comprometiéndose a derogarla tras las elecciones.

Por otro lado, en el pleno de hoy ha tomado posesión el 'popular' David Mena en sustitución de Alberto Bretón tras dejar éste su acta de diputado en el Grupo Parlamentario Popular.