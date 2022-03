El Parlamento riojano aprueba la reactivación del CES con el voto en contra del PP

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la reactivación del Consejo Económico y Social con el voto del PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular.

La diputada de IU y portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha abierto las intervenciones para creer que el CES, que se suspende en el 2012, se reactiva a la vez que la reforma laboral que "recupera derechos de los trabajadores".

"La democracia no debe concretarse en votar cada cuatro años, es fundamental ahondar en mecanismos de participación de los sindicatos y la patronal", ha valorado como "eje fundamental" para recuperar el CES.

Ha señalado que se aprueba en un entorno de "movilizaciones por el encarecimiento de la energía" y cuando "es imprescindible recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores".

"Es un momento de celebración el recuperar un órgano tan democrático y participativo", ha creído al tiempo que ha pedido a los sindicatos UGT y CC.OO, cuyos secretarios generales han presenciado el debate, que estén "a la altura" para "construir un nuevo modelo productivo en el que se cuente con los derechos de los trabajadores".

A continuación, la diputada de Ciudadanos Pilar Rabasa ha recordado que "se trata de un organismo que estuvo en funcionamiento desde 1997 y fue suspendido por razones no debidamente explicadas y justificadas en 2012".

Ha defendido la existencia del Consejo Económico y Social "por la utilidad social del mismo"; por su objetivo de "prestar asesoramiento económico y laboral al Gobierno en su proceso de decisiones" y "dar participación a los agentes sociales".

No obstante, ha demandado "sobriedad". "Lo que proponemos es que el gasto del Consejo sea proporcionado y justificado para el legítimo fin que persigue. Que esté compuesto por las personas que aporten y sumen y no por amiguismos o servicios prestados. Que no sea agencia de colocación de parásitos institucionales", ha dicho.

El portavoz 'popular' Jesus Ángel Garrido ha aprovechado su intervención para recriminar a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, que su gobierno, ha dicho, lo sustente "una tránsfuga" dado que la diputada de Podemos, y consejera con Andreu, Raquel Romero ha sido expulsada de la formación morada.

"Mal por la señora Romero porque no se ha ido a su casa, mal por la señora Moreno, pero mucho peor por Andreu, ya que es presidenta por una tránsfuga, y esto se explica por la pasta", ha afirmado mientras el presidente del Parlamento, Jesus María García, le llamaba dos veces a la cuestión por salirse del tema.

Garrido le ha pedido paciencia porque, ha relatado, estaba desarrollando un discurso "circular" y se acabaría viendo el sentido. Y es que, ha añadido: "Todo es por la pasta que distribuye a su antojo" y, ahora, se va a reactivar el Consejo Económico y Social "cuyo funcionamiento depende de la gestión de recursos públicos".

Ha entendido que "como en el año 2012, los motivos que aconsejaron suspender el funcionamiento de esta institución siguen siendo igual de válidos", dado que "no es oportuno, máxime cuando se presenta una evidente duplicidad entre al CES y la Ley de Dialogo Social".

Por alusiones en un asunto fuera del tema a debatir el presidente de la Cámara le ha dado la palabra a la diputada de IU que le ha dicho a Garrido: "Es la última vez que llegamos a un acuerdo de reparto de tiempo, porque lo ha aprovechado para alegar falsedades".

Ha apuntado que ni ella ni IU tienen "ninguna responsabilidad" en lo que "compete a Romero y Podemos".

El socialista Raúl Díaz ha insistido también en las acusaciones de Garrido, afirmando: "Los únicos que gobiernan con tránsfugas son ustedes en Murcia y Castilla León para vergüenza de su PP europeo".

El socialista ha valorado "hacer efectiva la recuperación de una herramienta de participación ciudadana" y que sus reivindicaciones "sean oídas y tenidas en cuenta".

Le ha sorprendido que desde el PP "sigan empeñados en el error". "El texto que traemos hoy está consensuado por los agentes sociales, y van a volver a votar en contra de una acuerdo llegado el dialogo social", ha resaltado.

Les ha afeado "desprestigiar" el CES diciendo que sus dictámenes "salían muy caros". Ha apuntado a que se lo "cargaron" porque les "sobraban voces que clamaran contra política austericida".