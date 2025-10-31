La pasarela de Gonzalo de Berceo ya está en uso tras su renovación estructural y estética, por casi 470.000 euros

La pasarela de Gonzalo de Berceo ya está en uso tras su renovación estructural y estética. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasarela sobre la vía del tren la calle Gonzalo de Berceo ya está en uso tras su renovación estructural y estética, que ha contado con una inversión de casi 470.000 euros. Unos trabajos que garantizan la seguridad y protección de peatones y ciclistas y mejoran la accesibilidad del puente, algo que es una ya antigua demanda ciudadana.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por varios miembros de la Corporación municipal y por vecinos y vecinas de la zona, ha visitado este viernes la pasarela sobre la vía del tren en el entorno de la calle Gonzalo de Berceo con Purita Ugalde, tras las obras de mejora llevadas a cabo por el Ayuntamiento.

"Esta actuación da respuesta a una demanda vecinal reiterada durante mucho tiempo y es un ejemplo constante del compromiso que este equipo de Gobierno tiene con los barrios de Logroño", ha indicado Escobar.

El alcalde ha subrayado cómo "a través de iniciativas de participación ciudadana como las Juntas de Distrito, el Presupuesto Participativo o el Sábado del Vecino, así como gracias a la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, a través de los concejales de Distrito, y las asociaciones vecinales, estamos llevando a cabo una serie de actuaciones de mejora en todas las zonas de la ciudad".

"Proyectos, como en este caso, solicitados en numerosas ocasiones y que nos permiten impulsar el desarrollo y la calidad de vida en todos nuestros barrios", ha reseñado el primer edil logroñés.

En referencia a la pasarela recientemente mejorada en Gonzalo de Berceo, el alcalde ha destacado que "se trata de una actuación que va a aportar soluciones para garantizar la seguridad y protección de peatones y ciclistas que a diario transitan por ella, así como para la mejora de la accesibilidad en la zona".

LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS

Los trabajos de mejora de la pasarela de Gonzalo de Berceo han contado con un presupuesto de 469.686,74 euros y han sido realizadas por la empresa Construcciones Mariano López Navarro.

La actuación se ha centrado en la reparación de la estructura, la sustitución de elementos como barandillas y anclajes, la ampliación de rampas y peldaños y la mejora de la iluminación con tecnología LED.

La infraestructura se puso en funcionamiento en el año 2001 y hasta la fecha no había sido objeto de trabajos de mantenimiento de importancia.

La actuación se ha desarrollado, además, tratando de minimizar las afecciones para las personas que la utilizan de forma cotidiana, por lo que buena parte de la misma se ha llevado a cabo durante el verano.

"Se ha cumplido en tiempo y forma con los trabajos, hay que felicitar también el buen transcurso de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria y además que se ha hecho con todas las garantías, porque esos casi 470.000 euros se han traducido en una mejora estructural claramente de todo el conjunto de la pasarela en todos los aspectos", ha afirmado Escobar.

Como ha añadido el regidor municipal, "una mejora que además ha tenido que ir en consonancia con diferentes conversaciones y calendarios con el propio Ministerio para que los trabajos se hicieran con máxima seguridad".

Ha destacado igualmente "esas mejoras de la estructura que han supuesto mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal para todo aquel que pueda pasar, eso significa una mayor anchura en el espacio, incorporación de material de máxima seguridad y la parte estética, que no es un tema menor, que también ha sido claramente objeto de mejora".

"Así que es una buena noticia, mejoramos en la estructura, mejoramos en la seguridad, mejoramos en la accesibilidad entre barrios, mejoramos en la comunicación de la ciudad y, importante, cumplimos un compromiso que tenía la ciudad con esta zona", ha finalizado Conrado Escobar.