'Peloponeso teatro' pone en escena este martes en Zaragoza 'Morritz y el pequeño Mons'

La compañía riojana Peloponeso Teatro pondrá en escena el martes, 30 de diciembre, dentro del XXIV Festival 'Una Navidad de Cuento', que se desarrolla hasta el 5 de enero en Zaragoza, la obra 'Morritz y el pequeño Mons'.

Narra la hermosa y poética historia de una niña que se pregunta si algún día podrá ser tan valiente como una heroína en ese camino repleto de obstáculos y aventuras maravillosas que es la vida, sobre todo con la compañía de un amigo.

Antes, la magia llega este domingo con el ilusionista aragonés Juan Capilla, que presenta el espectáculo 'Maravillas sin varita' en dos funciones, a las 12,00 horas y a las 18,00 horas.

Considerado como uno de los magos más creativos y originales del panorama nacional, Capilla practica una magia cercana, divertida y muy participativa. El espectáculo está programado dentro del XIII Festival Zaracadabra en el que colabora el Teatro Arbolé.

'Maravillas sin varita' propone una experiencia distinta, sin filtros, donde lo asombroso y lo hilarante se mezclan en un formato participativo. El público será parte activa de una noche llena de risas, sorpresas y momentos indomables, en la que la interacción con los espectadores es una pieza clave de un espectáculo pensado para todos los públicos y cuyas entradas al precio de nueve euros se encuentran aún disponibles en la página web 'www.teatroarboles.es' y en la propia taquilla.

El montaje rompe con lo tradicional, apostando por una magia cercana y un humor desenfadado, con referencias a la infancia de los años ochenta, cuando "nuestros padres nos vestían de manera ridícula para mandarnos al colegio".

A través de este guiño generacional, el espectáculo se convierte también en un viaje nostálgico y divertido para quienes crecieron entre Naranjito y Cobi.

XXIV FESTIVAL

El Teatro Arbolé de Zaragoza celebra hasta el próximo 5 de enero de 2026 el XXIV Festival 'Una Navidad de Cuento', que pondrá en escena nueve espectáculos con un total de 25 funciones.

Esta edición llega con las mejores obras para títeres de su compañía titular, basadas en célebres cuentos clásicos y en textos de su creación; con los espectáculos de dos célebres compañías de teatro infantil nacionales: Panta Rhei y Peloponeso, y con el mencionado gran show de magia del ilusionista Juan Capilla.

'Leocadia y los ratones' se representará los días 31 de diciembre y 2 de enero, una obra de Teatro Arbolé que acerca a los niños al lugar secreto de los libros que siempre permiten viajar, imaginar y vivir otros mundos llenos de emociones y aventuras. La simpática bibliotecaria, Leocadia, junto a dos ratones de biblioteca, el ratón Pérez y la ratona Pereza, acompañarán en esta búsqueda a Laurita, una pequeña pero incansable lectora.

Los días 3 y 4 de enero, Arbolé presentará "La gota aventurera". El de esta gota no es un viaje, son dos. Por un lado, el viaje físico y natural del propio ciclo del agua; y, por otro, el poético. Porque no es una gota cualquiera, es una lágrima, una gotita que surge de la emoción, que viene directamente del corazón.

Porque, como decía Jacques Cousteau: "Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo".

Cerrará el festival el día 5 de enero la obra 'VeoLeo', un espectáculo para adentrar a los pequeños no lectores en el universo mágico e inagotable de la literatura.

La biblioteca se convierte en un espacio de juego, donde desubrir, leer e interpretar dos cuentos que entrañan moralejas sencillas y valiosas: el respeto al diferente y la iniciación a la vida. Son días festivos, llenos de ilusión para el público infantil, para regalar teatro y vivir en familia un ocio inteligente.

Por ello, una Navidad más, Arbolé refuerza la campaña 'Regala teatro' --que está vigente todo el año-- para vivir en familia un ocio inteligente, porque regalar teatro es regalar ilusión y magia; transportar a los niños a un mundo de fantasía para vivir una y mil aventuras. Vivir en familia una representación de teatro deja recuerdos inolvidables para siempre.

