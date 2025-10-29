Las pensiones no contributivas recibirán una ayuda complementaria equivalente a una mensualidad de su pensión

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las 2.258 personas que cobran en La Rioja una pensión no contributiva recibirán este mes de octubre una ayuda complementaria equivalente a una mensualidad de su pensión, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha dado a conocer una medida que supondrá, en total, una inversión de 1,2 millones de euros.
Los beneficiarios la percibirán en la nómina de este mes de octubre y su recepción es "de oficio y en pago único, sin necesidad de que la persona presente ningún tipo de solicitud previo".
Se trata de aquellas personas que perciben la pensión más baja "y el Gobierno de La Rioja adopta, desde hace unos cuantos años, una línea para complementar esta pensión".