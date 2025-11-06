Pérez Echeguren (ADER): "No se trata de empujar a que la gente emprenda sino hacerlo desde el mejor asesoramiento"

La FER ha acogido una jornada para que cualquier persona que empiece un negocio tenga a su disposición la mejor formación, información y ayuda, a través de la ADER - EUROPA PRESS

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha puesto en valor la importancia de estar "acompañado, formado e informado" a la hora de emprender un negocio porque, como ha reconocido, "no se trata de empujar a que la gente emprenda sino hacerlo desde el mejor asesoramiento personal y con la mayor simplificación administrativa posible".

Una reflexión importante que ha dado a conocer a los participantes de la jornada '¿Quieres emprender un negocio?. ¿Tienes un comercio y tienes que invertir?'. Presentación de ayudas a emprendedores y comercio minorista', organizada por EmprendeRioja, que se ha llevado a cabo este jueves en la FER. En la charla han dado a conocer la Línea: Promoción de emprendedores. Programa de adquisición de primeros activos así como el 'Plan de Competitividad del Comercio Minorista'.

Unas jornadas para conocer en detalle los requisitos, beneficios y el proceso para acceder a estas ayudas que buscan impulsar el crecimiento de nuevas empresas en la región.

Minutos antes de la cita, Pérez Echeguren ha explicado a Europa Press que este encuentro responde a la estrategia y plan del Plan EmprendeRioja con el que pretenden que "cualquier persona que quiera emprender en La Rioja tenga a su disposición el mejor ecosistema, la mejor formación, información y asesoramiento y las mejores ayudas".

Hoy trasladan esta formación a aquellas personas que "tienen una idea de negocio" para explicarles de forma detallada "cómo se ha de solicitar una ayuda ante la ADER, tanto si son emprendedores generales o del ámbito comercial".

Una oportunidad para conocer de primera mano, con el responsable de la Unidad de Emprendimiento, de acompañamiento de proyectos, toda la información necesaria que les pueda hacer más fácil llevar su proyecto a cabo.

Como ha destacado, La Rioja "es una región que se preocupa por las personas emprendedoras" y, por eso, "ponemos a su disposición asesoramiento personalizado a cada empresa, capilarizado en todo el territorio, gracias a los ayuntamientos, cabeceras de comarca y también los grupos de acción local".

Por todo ello ha lanzado un reto a aquellas personas que tengan una idea de negocio: "Si quieren ver que esa posibilidad se convierta en su plan de negocio, en su plan de vida, nos lo comuniquen en emprenderioja.org, y nosotros nos pondremos en contacto e iniciaremos con ellos ese camino".

IMPORTANCIA AL MUNDO RURAL

Además, como ha recordado, hasta mediados de diciembre continúan abiertas unas ayudas que les permitirá emprender "allá donde estén" porque "el mundo rural para nosotros es muy importante".

En este sentido, detalla, "en determinados municipios un emprendedor puede recibir un 75% de la inversión que realiza y además se puede financiar rebajando dos puntos del tipo de interés".

"Creo que hemos hecho un marco de ayudas muy importante para que esas personas con ideas de negocio se puedan lanzar a hacerlo". Todo ello con formación e información. "No se trata de empujar a que la gente emprenda sino que hay que hacerlo desde el mejor asesoramiento profesional, que lo damos por supuesto de manera gratuita".

Después -indica- "si ese plan de negocio tiene viabilidad, desde luego le acompañaremos con estas medidas financieras".

En el caso de La Rioja, el gerente de la ADER ha indicado que nos encontramos en un momento de inflexión, que ya comenzó el año pasado, "aumentamos un poco el número de autónomos en la comunidad e intentamos convencer a ese perfil de emprendedor, que eminentemente sigue siendo masculino y rondando los 40 años, a que lo haga".

"Personas que, tal vez, están en ese momento de su vida que ya tienen una experiencia atesorada y están viendo ese emprendimiento por oportunidad, es decir, detectas una oportunidad y te lanzas a emprender". Como reconoce "también estamos intentando que más mujeres emprendan en La Rioja".

Todo ello sin olvidar "la simplificación administrativa". Con el plan EmprendeRioja "la persona se puede asesorar, formar, darse de alta y recibir subvenciones. Y todo lo va a hacer con la misma persona".