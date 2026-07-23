Peroblasco celebra este fin de semana su XXXVI Fiesta del Humo

Archivo - Imagen de archivo de la Fiesta del Humo de Peroblasco. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Peroblasco celebra este fin de semana, último de julio como es tradicional, su Fiesta del Humo, que, en esta ocasión, alcanza su edición número 36.

Una celebración "visual, colectiva, poética y siempre reivindicativa", que, durante 3 días, desde el viernes 24 de julio hasta el domingo 26 de julio, "acogerá a todos aquellos que nos quieran acompañar y compartir con nosotros nuestros sueños, alegrías y reivindicaciones".

Reivindicaciones, afirman desde la organización, que se resumen en "parar el deterioro del puente medieval, habilitar el ansiado local público, dignificar el cementerio, adecuar los aledaños del pueblo ante el riesgo de incendios e instalar una depuradora respetuosa con el entorno".

A las 21 horas del sábado 25, las chimeneas de las casas de esta preciosa aldea echarán humo de colores, el cielo riojano se teñirá de alegría "y desde muchos puntos cercanos a nuestra aldea se verá que tiene vida y que sus habitantes cuentan con necesidades básicas que las distintas administraciones tienen obligación de cubrir".

Desde hace ya 40 años, "los vecinos de Peroblasco, unidos a través de una asociación sin ánimo de lucro, vienen demandado servicios con los que cuenta cualquier municipio, salvo el nuestro".

"Hoy tenemos agua corriente, luz eléctrica e iluminación en nuestro pueblo. Se han empedrado calles y contamos con una carretera que une el pueblo con la LR-115, lo que nos permite el acceso rodado, pero este acceso se apoya en un puente medieval, deteriorado y olvidado por las administraciones", recuerdan. Y añaden que "si este puente sobre el rio Cidacos nos falta, no tendremos acceso a nuestra aldea".

Tampoco "tenemos un local público donde reunirnos al abrigo de las inclemencias del tiempo en invierno, si nos acompañas en estas fiestas, verás que no hay lugar alguno donde el pueblo pueda reunirse, dado que, ni siquiera la iglesia ha quedado en pie".

"¡Qué bonito sería poder cubrir el solar de la antigua iglesia y poder darle utilidad a ese espacio para sede de nuestra asociación y como centro social! Otra promesa incumplida. Ahora hace 16 años de la visita del presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz, visita en la cual prometió a los vecinos la construcción de un centro social", señalan.

De la misma manera, "Peroblasco no dispone de depuradora, lo que desde nuestro punto de vista, está deteriorando la vida del río Cidacos".

Y reclaman también "la dignificación de nuestro cementerio, visitar a nuestros seres queridos se ha convertido en una tarea casi imposible, el deterioro del cementerio es una evidencia más de la indiferencia de las instituciones para con nuestro pueblo".

Además, finalizan, "pese al elevado riesgo de incendios existente seguimos sin un plan de seguridad antiincendios, sin tan siquiera el desbroce de los caminos que llevan al pueblo".