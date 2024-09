Piden crear un Observatorio de la Conducta Suicida en España y en La Rioja y potenciar servicios de salud mental

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El manifiesto por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se ha leído en la Concha del Espolón de Logroño, ha reclamado la creación de un Observatorio de la Conducta Suicida en España y en La Rioja, y también para la comunidad riojana potenciar la Atención Primaria en Salud y atender y cuidar la calidad de los servicios especializados de salud mental.

En la lectura del texto han participado, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Además, ha sido leído también por las periodistas Conchi Aquesolo y Carmen Sánchez, un representante de Policía Nacional, Juan Carlos Tejedor, así como otro del O61, Chema Santolalla, y el voluntario del Teléfono de la Esperanza, Samuel Martínez.

Un entrañable acto, dirigido por la presidenta del Teléfono de la Esperanza, Magdalena Pérez, y que ha concluido con el encendido de velas en memoria de las personas que han fallecido por suicidio en este último año -30, en La Rioja-, sus familiares y allegados.

A nivel nacional, según se desprende del Manifiesto, en 2022, fueron 4.227 las personas fallecidas por suicidio, mientras que el año pasado en nuestra región fueron 30; personas que "se desconectaron de la vida, que no consiguieron salir de su aislamiento emocional, un secuestro interno no elegido en el que no supieron, o no pudieron, encontrar su sitio al que agarrarse".

La conexión es este año uno de los motores de la conmemoración de este día. De ahí, que en el texto se indica a quiénes sufren que "necesitamos estar conectados, pedir ayuda, y dejarnos ayudar". Por ello, les han invitado a "conectarte, a poner palabras a lo que te sucede y romper el aislamiento, porque hay salida".

A continuación, los diferentes participantes en la lectura del Manifiesto han realizado una serie de peticiones que, a nivel regional, han pasado, entre otras, por "sensibilizar a la población, especialmente a las personas con mayor riesgo de suicidio y a su entorno", así como potenciar la Atención Primaria en Salud y atender y cuidar la calidad de los servicios especializados de salud mental.

La promoción de programas de actuación comunitaria, capacitar al personal educativo, establecer conexiones del sistema educativo con los servicios de salud mental o introducir la temática del suicidio en estudios de grado o postgrado, han sido otras de las reclamaciones.

También se ha pedido promocionar y fortalecer las entidades sociales del tercer sector que trabajan por el cuidado de la salud emocional, asesorar a los medios de comunicación o implementar medidas para reducir el acceso a métodos de suicidio.

A la petición de crear un Observatorio de la Conducta Suicida en España se ha sumado el hacerlo también en La Rioja, así como a nivel nacional la elaboración del "necesario y urgente" Plan Nacional de Prevención del Suicidio".