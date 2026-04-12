Piden un total de 23 años y 6 meses de prisión para tres acusados de tráfico de droga y pertenencia a grupo criminal

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de 23 años y seis meses de prisión para tres acusados de delitos contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal. El juicio -con previsión de conformidad- se celebrará en la Audiencia Provincial de Logroño este próximo martes.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos se remontan al año 2025, cuando, "tras haberse detectado la proliferación del comercio de sustancias estupefacientes alrededor de la calle Gonzalo de Berceo de Logroño, por parte de las fuerzas policiales se practicaron diversas aprehensiones".

Entre ellas, destacan "entre febrero y abril del año 2025 un total de 16 aprehensiones de sustancias, de ellas 8 a F.A.Q., 6 a J.R.Q., y 2 a J.J.Q. -los tres acusados-, tanto de marihuana como de hachís y cocaína".

Esto provocó su seguimiento por parte de las fuerzas del orden, "consecuencia del cual se pudo detectar hasta en 31 ocasiones que las sustancias que portaban eran distribuidas entre conocidos consumidores de las mismas tanto en la vía pública como en su domicilio".

Consecuencia de estos descubrimientos, "se solicitó la entrada y registro del domicilio en el que se encontraban domiciliados los tres acusados", en la calle Gonzalo de Berceo, así como en otra vivienda, en la calle Pérez Galdós también de la capital riojana, donde vivía uno de ellos, en concreto F.A.Q.

En concreto, en el domicilio de la calle Pérez Galdós fueron halladas, además de bolsas con recortes, una balanza de precisión, bolsitas zip termoselladas con restos de cocaína y tussi, bolsas de plástico como las aprehendidas a los distintos compradores, y 1.170 euros.

A ello se suman tres pastillas de color rosa con la inscripción "kenzo" de MDMA ÉXTASIS con un peso bruto de 1,82 gr. y neto de 1,56 y un precio de 39,93 euros; dos bolsas transparentes con cocaína al 68.0 y al 67,3 % y un peso bruto de 6,11 gr y un valor de 366,78 gr; un trozo de sustancia marrón, tratándose de hachís, con un peso de 1,93 gr brutos y 1,83 netos de cannabis al 25,7 % y un precio de 13,18 euros; cogollos de marihuana con envases de 60 gr., 18 gr. Y 9 gr. (total 87 gr brutos) y un precio de 546,36 euros; y una bolsa con polvo de color rosa con un peso de 246 gr. (226,12 netos). El precio total de la droga asciende a 1.116,97 euros.

En la calle Gonzalo de Berceo, por su parte, se hallaron un cigarrillo de marihuana de un peso de un gramo (0,48 neto) y un valor de 6,28 euros; una balanza de precisión de la marca "silver crest"; trozos de éxtasis y envoltorios con placas de hachís con el anagrama "super lemon haze"; dos bolsas de marihuana con un peso bruto de 26,50 gr y 12,50 gr; una papelina de cocaína con un peso de 0,7 gr y un precio de 42,02 euro; sustancia en polvo consistente en MDMA EXTASIS con 1,1 gr y 58,56 euros de precio; un rollo de film transparente, una báscula de precisión; anotaciones manuscritas con nombres de personas y cantidades y trece envoltorios con cogollos de marihuana con un peso bruto de 39 gr y un valor de 244,92 euros.

De este modo, las sustancias vendidas por J.R.Q. -que cuenta con antecedentes de condena por delito de tráfico de drogas-, aprehendidas a los compradores alcanza los 19,9 gr. de marihuana con un valor de 124,97 euros y la cocaína vendida a x con un peso de 0,65 gr, con un precio de 39,02 euros.

Las sustancias vendidas por F.A.Q. con un peso total de 24 gr. de marihuana asciende a 150,72 euros.

Las sustancias vendidas por J.J.Q. intervenidas a los distintos compradores asciende a un total de 27,29 gr de hachís y un precio de 376,33 euros.

La marihuana aprehendida a los distintos compradores arrojan un total de 24 gr con un precio de mercado de 150,72 euros.

Todas las sustancias encontradas están catalogadas como sustancias que causan un grave daño a la salud. Los tres acusados "actuaban de consuno repartiendo bajo precio las sustancias de la misma naturaleza".

Por consiguiente, por parte de la acusación se considera que todos estos hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y no grave daño a la salud, así como otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Así, se plantea que procede imponer, por el primero de los delitos, a J.R.Q. una pena de 6 años de prisión y multa de 2.500 euros; a F.A.Q., cuatro años de cárcel y multa de 2.500 euros; y a J.J.Q., cuatro años de prisión y multa de 2.500 euros.

Por el segundo de los delitos, además, se pide para cada uno de ellos 30 meses de prisión, además de expulsión del territorio nacional -los tres acusados son de nacionalidad colombiana- por diez años una vez cumplan la pena de prisión.