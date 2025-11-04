La Plataforma por la Escuela Pública se suma a la movilización del personal interino y llama a los 'miércoles verdes'

Archivo - La Plataforma pide una mayor apuesta por la escuela pública - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Escuela Pública se sumará a la concentración que el personal interino ha convocado para el miércoles, 12 de noviembre, para reivindicar una nueva orden de interinos y llama a recuperar los 'miércoles verdes', tal y como ha informado su portavoz, David Calvo.

En rueda de prensa con el resto de integrantes de la plataforma (partidos políticos, sindicatos y FAPA), ha reconocido que es "cierto" que el inicio de curso de este año "ha ido mejor" pero ha entendido que aún hay mejoras pendientes.

Entre éstas, ha citado la necesidad de que haya "un cambio normativo profundo" en la orden de interinos con una nueva, que sustituya a la de 2016, "que regule mejoras que no sólo van a afectar al profesorado, sino a todo el sistema educativo".

Ha citado "mejorar la cobertura y los sistemas de llamamientos; reconocer su labor profesional; y publicar los detalles de las plazas ofertadas, que tienen que ser con garantías laborales y de conciliación personal y familiar".

En ese sentido ha indicado que, si bien este año "no ha sido tan grave como en anteriores la falta del profesorado" al inicio de curso sí ha habido "casos puntuales en los que el alumnado no contaba con sus profesores de referencia".

Estos casos se han solucionado pero, ahora mismo, ha dicho, "de las 112 especialidades impartidas en nuestra comunidad, más de cincuenta no cuentan con profesorado interino que cubra" sustituciones.

"Y lo peor de todo es que no se están estableciendo los mecanismos que la propia normativa contempla, que es la convocatoria de procesos extraordinarios, para nutrir de personal estos listados de interinos", ha clamado.

De esta forma, ha indicado, "de las más de cincuenta especialidades agotadas, sólo cinco cuentan con un proceso abierto para contar con más profesorado del que forma parte de la lista".

En su análisis del inicio de curso también se ha referido a la Plataforma Racima, cuyo mal funcionamiento, han dicho, hace que trabajen con "un Seiscientos", cuando necesitan "un Ferrari".

También, que se ha limitado a los profesores el número de fotocopias (250 en blanco y cuarenta en color) "sin aviso previo" y dentro de una directriz de Sociedad Digital.

La plataforma llama a recuperar los 'miércoles verdes', en los que las camisetas de este color piden una apuesta por la educación pública y, entre las reivindicaciones, ha señalado la necesidad de que se tenga en cuenta a los alumnos, que puedan tener voz propia.