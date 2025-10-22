La Plataforma de la Sanidad Pública dice que La Rioja tiene retrasos en el análisis de pruebas radiológicas

La Rioja está dentro del grupo de Comunidades Autónomas con retrasos en el análisis de pruebas radiológicas - PLATAFORMA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja está dentro del grupo de Comunidades Autónomas con retrasos en el análisis de pruebas radiológicas. Esta tardanza "supone una demora innecesaria en el diagnóstico de nuestros problemas de salud, obliga a posponer su tratamiento y puede generar además complicaciones imposibles de predecir", según ha indicado la Plataforma de la Sanidad Pública de La Rioja.

Las pruebas radiológicas se han convertido en una "herramienta imprescindible para confirmar qué tipo de patología padecemos. Los profesionales sanitarios recurren a ellas para asegurar el diagnóstico".

En la actualidad "comienza a ser más común encontrarnos en una consulta médica sin poder contar con el informe de las pruebas radiológicas encargadas con antelación, lo que impide un diagnóstico certero de nuestra patología y retrasa su tratamiento". Nuestra Comunidad "se ha caracterizado por recurrir a la privatización del servicio de radiología desde los primeros gobiernos del Partido Popular".

Su privatización comenzó en 2004 con ERESA y continuó con Alliance Medical SL "hasta que el gobierno autonómico de coalición lo volvió a integrar en el servicio público, después de numerosas reivindicaciones de organizaciones políticas y sanitarias". "La falta de especialistas en radiología parece ser la causa, a la que se debe añadir una gestión poco eficaz", ha destacado la Plataforma.

La consejera de salud ha encontrado la "solución" privatizando el servicio de radiodiagnóstico con la empresa ATRYS que opera en La Rioja de la mano del gobierno regional. Entre otras prestaciones ha contratado la interpretación de los estudios radiológicos con la emisión de sus correspondientes informes. Por la vía de los hechos la consejera de salud "ha vuelto a las andadas privatizando parte del servicio de radiología antes de fortalecer el servicio público y llevando a la gran mayoría de los pacientes a esperas desesperantes que generan una inquietud manifiesta".

"La ausencia de claridad por parte de la consejera nos ha llevado a remitirle una comunicación invocando la Ley de Transparencia de La Rioja a fin de que informe con detalle dónde están los retrasos, a qué especialidades afecta, cuánta demora existe en la actualidad para informar los estudios radiológicos y, sobre todo, qué va hacer para resolver el problema dentro del servicio público", ha concluido.