La plaza de Abastos de Logroño acoge una feria con productos locales para impulsar el mercado social y rural riojano - EUROPA PRESS

Estará abierta hasta las 14,00 horas de este viernes, 10 de octubre

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

REAS Rioja (Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja) celebra este viernes, en la primera planta del Mercado de Abastos -en Logroño- una feria con productos locales para dar a conocer el proyecto 'Consume lo Nuestro'. Una iniciativa cuyo fin es "visibilizar y promover los productos y la artesanía de los productores de La Rioja despoblada y del mercado social riojano".

Así lo ha destacado el miembro de REAS Rioja, Alejandro Mendizábal, a Europa Press. Hoy salen a la calle para "dar a conocer de primera mano la riqueza y la calidad de los productos locales, así como la labor de quienes apuestan por un modelo de economía más justa, sostenible y centrada en las personas".

El proyecto 'Consume lo Nuestro' es una iniciativa de REAS Rioja -financiada por el Gobierno de La Rioja mediante los Proyectos Piloto y Emblemáticos para la Dinamización del Medio Rural.

También pretende "facilitar la logística y las rutas de transporte, compartiendo transporte con otros productores y mejorar la viabilidad de los emprendimientos de la economía social en el medio rural porque fija la población y facilita la llegada de nuestros pobladores".

Una iniciativa que se hace "más importante que nunca" ante el Reto Demográfico y la Despoblación en La Rioja, ha destacado Mendizábal. La cita de hoy servirá, además, para "evaluar y poner en valor este proyecto y todo lo que hemos conseguido".

'KILÓMETRO CERO'

En la feria -que permanecerá abierta hasta las 14,00 horas- se podrán descubrir y adquirir alimentos de kilómetro cero, artesanía única y servicios responsables. "Aquí podrán encontrar productos de alimentación, como verdura, fruta, productos del bosque pero también sidra y mucha artesanía".

Entre los objetivos también se encuentra el apoyo a la lucha contra la despoblación en La Rioja, dando valor al trabajo de sus productores y artesanos, y fomentar la Economía Solidaria, un modelo que pone la vida y la sostenibilidad por delante del mero beneficio económico.

Como han indicado "cada compra en la feria no solo es un acto de consumo, es un voto a favor del desarrollo rural, la calidad local y un modelo económico más ético y justo".

A la feria de este viernes se unirán, previsiblemente, "algunas más". "Uno de nuestros objetivos es promocionar y poner en valor a todos los pequeños productores regionales. Queremos facilitar que se conozcan, que se encuentren y que los clientes puedan venir aquí y conocer estos productos", ha finalizado.