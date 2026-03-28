El pleno de Arnedo aprueba por unanimidad las propuestas del PR+Riojan@s "que beneficiarán a la población del municipio"

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Arnedo, Rita Beltrán, se ha mostrado "satisfecha" tras conseguir que el Pleno municipal aprobara por unanimidad sus propuestas "que mejoran la vida de los arnedanos e impulsan a toda la Comunidad autónoma de La Rioja".

Se refiere a la petición a Educación para implantar en Arnedo un grado Superior de Formación Profesional (FP) de Productos Farmacéuticos y Biotecnológicos, una disciplina que no se encuentra actualmente en la región. Cada vez más empresas de Arnedo y su entorno cuentan con su propio laboratorio, que necesita de este personal cualificado.

"Son estudios con presente y mucho futuro, con una alta empleabilidad y conexión directa con el mercado laboral, clave en la producción de formulaciones químicas como medicamentos, vacunas, productos sanitarios, cosmética o alimentación, que a día de hoy no se imparte en La Rioja", explica.

Además de la oportunidad que supone para atraer estudiantes a la ciudad, estos ciclos ofrecen una formación práctica, especializada y de calidad, preparando a los estudiantes para ejercer profesiones concretas de forma autónoma y con responsabilidad en tareas técnicas y de coordinación en puestos como técnico de control de calidad o de procesos de producción, coordinador de área en fabricación o acondicionamiento, técnico de seguridad y medio ambiente en plantas industriales, entre otros perfiles técnicos altamente valorados por las empresas.

TERCERA EDAD

La otra propuesta regionalista propone mejoras en el centro de la tercera edad Ciudad de Arnedo relativas a garantizar la autonomía y comodidad de los usuarios y acompañantes. Entre ellas, Beltrán puso como ejemplo la instalación de puertas automáticas, elementos indispensables para garantizar la igualdad de acceso, la autonomía, la seguridad y la salud en los edificios de uso público. Este tipo de elementos en centros públicos son una necesidad creciente impulsada por las normativas de accesibilidad, seguridad y eficiencia energética.

La también presidenta regional del PR+Riojan@s subraya que, "concretamente en una residencia de personas mayores, estos elementos garantizan el acceso a personas con movilidad reducida, permiten que personas en silla de ruedas o con movilidad limitada entren y salgan sin depender de ayuda externa, es decir, se les da autonomía, mejorando así no solo la calidad de vida, sino también la dignidad de los usuarios".

En general este tipo de instalación resulta más cómoda, sostenible, moderna, higiénica, facilita el tránsito y ante una posible emergencia facilita la evacuación.