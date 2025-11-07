El Pleno para debatir enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 se celebrará el 13 de noviembre - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves, 13 de noviembre, a las 09,00 horas, dará comienzo en el Hemiciclo del Parlamento regional el Pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas a los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de Medidas Fiscales y Administrativas para el próximo ejercicio 2026, tal y como se ha acordado esta mañana en la sesión celebrada por la Mesa del Parlamento, una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces.

Ambos proyectos se debatirán de forma separada y, en los dos casos, la primera intervención podría correr a cargo del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Avance Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, para explicar cada uno de ellos.

En primer lugar, se debatirá el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Habrá un turno de 15 minutos para cada uno de los tres grupos de la oposición que han presentado enmienda de totalidad. Asimismo, habrá un turno en contra de 15 minutos para cada una de las enmiendas.

El debate de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas seguirá el mismo esquema, ya que igualmente se han presentado enmiendas a la totalidad por parte de los tres grupos de la oposición. En ambos casos, el debate se cerrará con un turno de portavoces de 10 minutos para cada uno de ellos.