Podemos dice que democracia "es permitir que cada vecino de Logroño decida si quiere pagar por esta insensatez"

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Logroño, a través de su concejal Amaia Castro, ha afirmado que la democracia "es permitir que cada vecino de Logroño decida si quiere pagar 300 euros de su bolsillo por esta insensatez". En una nota de prensa, han manifestado su "profunda preocupación ante las recientes declaraciones del alcalde Conrado Escobar y exigimos su dimisión inmediata".

Su gestión, "basada en mentiras y manipulaciones, ha demostrado que no tiene la capacidad ni la integridad para liderar nuestra ciudad". Durante su etapa en la oposición y la campaña electoral, Escobar "engañó a los vecinos de Logroño prometiendo eliminar el carril bici de la Avenida de Portugal y desmantelar calles abiertas, pero ocultó deliberadamente las graves consecuencias que estas acciones conllevarían".

"Esta estrategia de mentiras y manipulaciones le permitió ganar las elecciones, pero ha sumergido a nuestra ciudad en una crisis que podría haberse evitado".

Castro ha lamentado que "el alcalde ha manipulado a la ciudadanía de Logroño con promesas engañosas y ahora pretende esconder su ineptitud señalando culpables que no existen. Es imperativo que la ciudadanía sepa la verdad: ni el ministro Óscar Puente era ministro cuando se concedieron estos fondos europeos, ni es el Ministerio quien establece las cláusulas de estos fondos".

"DESVIAR LA ATENCIÓN"

"Estamos ante una estrategia deliberada para desviar la atención de su incapacidad para gestionar los asuntos de nuestra ciudad", ha añadido. Ayer, en un "intento desesperado por desviar la atención de su incompetencia", Escobar "volvió a mentir, acusando al ministro Óscar Puente de ser responsable de la situación actual. Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra su falta de ética".

Castro ha apuntado que "es indignante que el alcalde continúe mintiendo descaradamente para evitar asumir su responsabilidad. Lo que es peor, está engañando nuevamente a la ciudadanía. No podemos permitir que se perpetúe en el poder alguien que no respeta ni la verdad ni a sus propios vecinos".

Es necesario que los logroñeses comprendan que estos fondos europeos "fueron obtenidos gracias a la excelencia del proyecto presentado por Logroño, superando a otras ciudades en una competencia nacional". El problema que enfrentamos ahora "no es exclusivo de nuestra ciudad; ciudades como Elche y Valladolid, también gobernadas por el Partido Popular, están en situaciones similares".

"Este no es un caso aislado", ha afirmado Castro, que ha manifestado que "es el resultado de una gestión 'made in PP' que afecta a diversas ciudades de nuestro país. La incompetencia no conoce fronteras dentro de su partido". Lo más preocupante de todo esto es que, "debido al orgullo desmedido del señor Escobar, nuestra ciudad podría verse envuelta en un proceso judicial que podría durar más de una década".

Mientras tanto, "él estará cómodamente instalado en un escaño del Senado, cobrando 5.000 euros al mes, o incluso disfrutando de una cómoda jubilación". "Es absolutamente inaceptable", ha afirmado Castro, "que mientras el alcalde esté disfrutando de una posición privilegiada, los ciudadanos de Logroño tengan que pagar la devolución de los fondos, junto con las multas e intereses acumulados por la irresponsabilidad de su gestión".

"El alcalde ha dicho que esto no es un tema de burocracia, sino de democracia. Y tiene razón. Es hora de que la democracia hable. Si Conrado Escobar realmente cree en la democracia, debe convocar elecciones y permitir que los vecinos/as de Logroño decidan si están dispuestos a pagar de su propio bolsillo 300 euros cada uno de ellos para cubrir los errores y la insensatez de su alcalde".

Podemos Logroño insta a Escobar "a asumir la responsabilidad de sus acciones y a dimitir antes de que las consecuencias de su mala gestión sean irreversibles". "Nuestra ciudad no puede permitirse seguir siendo rehén de un alcalde que antepone sus intereses personales al bienestar común", ha indicado.

"No tenemos dinero para seguir pagando las absurdas decisiones de este alcalde. Necesitamos un líder que trabaje por y para el bien de Logroño, por encima de sus siglas y de su ego", ha concluido Castro.