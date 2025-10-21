Podemos-IU asegura que Logroño "no avanza, pierde dinero y aumenta las desigualdades"

Escobar anuncia que están estudiando "concienzudamente" la moratoria de suspensión de las licencias para apartamentos turísticos

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha asegurado que la capital riojana "no avanza, pierde dinero y aumenta en las desigualdades", algo que ha achacado al Equipo de Gobierno. Ha lamentado que Logroño "no tenga plan, ni rumbo".

Ha sido durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que desde ayer se está celebrando en el Consistorio capitalino. Ha manifestado que en Logroño "no existe un problema de vivienda, sino que hay un problema de especulación y de codicia".

Por ello, ha reclamado "mientras haya familias que no puedan pagar el alquiler, ni un piso turístico más", así como ha exigido "la penalización fiscal a quien acumule viviendas vacías porque quien convierte las casas en cajeros automáticos destruye barrios y, por ello, destruye la ciudad".

Castro, en este punto, se ha referido a la situación del Casco Antiguo, que "un día fue el corazón de la ciudad, y hoy parece una feria de borrachera", llegándole a acusar de haber convertido a Logroño "en la Magaluf del Norte". Todo ello, provoca que "los vecinos se marchen porque no aguantan más".

En su intervención, la portavoz de Podemos-IU ha destacado como positivo la puesta en marcha de "sonómetros, que espero que sirvan para algo", para, a renglón seguido, indicar que "una cosa es medir el ruido, pero debe tener la valentía de frenarlo". Por ello, ha exigido una Ordenanza de Terrazas "valiente, y no de postureo", para ponerle de ejemplo al Ayuntamiento de Alicante que "ha reducido a la mitad las terrazas en su ciudad en las zonas acústicas saturadas; eso es gobernar y hacerlo con valentía".

"Necesitamos aprobar la ordenanza de ruidos, y necesitamos, por supuesto, limpiar el casco antiguo, porque una ciudad puede tener fiesta, pero una ciudad sin descanso, sin vecinos, sin alma, acaba muriendo", ha añadido, puntualizando que el Casco Antiguo "no solo se esta volviendo una zona invivible sino que también está perdiendo su alma".

"INCOMPETENCIA" EN LA GESTIÓN

Por otra parte, Castro se ha referido a la gestión del Equipo de Gobierno, lamentando que "han perdido 7 millones de euros de fondos europeos; dinero que se ha perdido primero por su incompetencia y luego por su ánimo de venganza con la legislatura anterior". A ello, ha unido que "arrancamos el año con un agujero de 8 millones de euros, algo que es la primera vez en la historia que ha ocurrido".

Para solucionar este asunto, ha criticado que la solución "es la de siempre, recortar y vender; porque están vendiendo el patrimonio municipal, que es de todos, para pagar ese agujero y ese problema que ustedes mismos han creado".

No ha obviado Castro en su intervención referirse a la remodelación de la calle San Antón, que era "su proyecto estrella de legislatura" que "ahora va para la siguiente legislatura", algo que hace tener "poca credibilidad".

Sobre el Plan General, la portavoz de Podemos-IU le ha acusado a Escobar de "mentir" porque "los técnicos ya advirtieron en el 2023, y se lo dijeron, que el contrato era inviable, pero le dio igual, y siguieron adelante, resucitando el contrato". "Ignoraron los informes, ignoraron a la oposición y, además, acabaron cesando a la directora general, algo que ha propiciado más de dos años perdidos y cero consensos", ha añadido, para indicar que "mientras tanto, Logroño sin plan y sin rumbo".

Para Castro, además, el Equipo de Gobierno, en materia de movilidad, "han excluido de la participación a todos los colectivos y asociaciones involucradas en la movilidad sostenible y además estos colectivos denuncian una opacidad y unas trabas de acceso a la información pública a niveles nunca vistos". Con ello, ha asegurado que "han destrozado lo que había en movilidad ciclista avanzada con estándares europeos y nos han vuelto a llevar a modelos de los años 80".

Ha criticado la política en materia de comercio del Ayuntamiento, porque "solo abren locales donde se puede comprar alcohol a las cuatro de la mañana, las franquicias de ramen o los comercios que solo son para turismo", por lo que le ha acusado de "no apoyar al comercio local". Y mire, ustedes no apoyan el comercio local.

Castro ha lamentado la "suciedad" de la ciudad, y ha censurado que en las fiestas de San Mateo "se gastaron un millón y medio de euros sin rumbo y sin sentido; más dinero pero menos participación que nunca, así como sin autocrítica".

Para concluir, le ha pedido que deje el Logroño de 2050 y aterrice en el de 2025, porque la ciudad "se merece un presente y un futuro donde el eje no sea el marketing, sino la vida, además de necesitar viviendas asequibles, barrios limpios y servicios que funcionen".

"RECONCILIACIÓN CON LA CIUDAD"

En la réplica, Escobar le ha señalado que se alegraba de que "se haya reconciliado con la ciudad", porque "todos esos problemas que ahora mismo le asaltan, antes estaban olvidados". Por ello, le ha dado la bienvenida "a esta ciudad tan hermosa que es Logroño, que evidentemente tiene problemas, tiene dificultades, tiene complicaciones a las que hay que poner soluciones".

Sobre el Casco Antiguo, le ha recordado que "aprobamos una moratoria de un año en la concesión de nuevas licencias, de discotecas, de pubs, de similares, y también para la instalación de nuevas terrazas". Sobre esto último, ha señalado que en el próximo pleno se abordará la Ordenanza de Terrazas que "reducirá al menos un 20 por ciento de media la ocupación de la hostelería, si bien eso no quiere decir que haya que perseguir a la hostelería, sino que la buena hostelería es un activo económico y turístico de primer orden y, por tanto, hay que buscar siempre ese punto de equilibrio".

Ha recordado las actuaciones policiales en el Casco, recordando que "los mayores botellones en la ciudad se produjeron cuando gobernaba el Partido Socialista, Unidas Podemos y el Partido Riojano, mientras que nosotros hemos tomado medidas". En este punto, ha señalado las medidas del "sonómetro" y la instalación de 50 cámaras de seguridad en Logroño, además de poner en valor la aprobación de las zonas de protección acústica especial.

En materia de limpieza, el alcalde ha asegurado que "se ha hecho un esfuerzo extraordinario, fundamentalmente con el nuevo servicio de recogida de vidrio, el puerto a puerta en hostelería, que seguramente es mejorable".

En su intervención, Escobar ha anunciado que "estamos estudiando muy concienzudamente la moratoria de suspensión para la concesión de licencias de apertura de apartamentos de uso turístico". "Estamos estudiándolo porque más allá de la voluntad política de la determinación está la parte técnica que es importante, y está la parte jurídica que tiene que brindarnos cobertura", ha añadido.

Sobre la vivienda, le ha acusado a Castro de "haber cerrado la oficina municipal de vivienda", y luego "destinar los palacetes protegidos de Comandancia para vivienda protegida, algo que tendrán que explicármelo".

Frente a ello, ha indicado que han optado por otra "fórmula" por la que "no perdemos el patrimonio, ni la titularidad, ya que incorporamos una modalidad que es la gestión, la cesión del derecho de superficie". Con ello, "obtendremos un canon por un arrendamiento a cambio de que se construyan ahí viviendas de alquiler protegido".

Ha defendido la gestión sobre San Antón porque "les hemos ahorrado

disgustos a los logroñeses y dinero a los logroñeses, ya que el plan del anterior Equipo de Gobierno era imposible", además de poner en valor sus actuaciones en materia comercial, y las de carriles ciclables.