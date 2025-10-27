Podemos Logroño propone "recargar" IBI de viviendas vacías de grandes tenedores o tasa de basuras en pisos turísticos

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Logroño Amaia Castro ha planteado este lunes "recargar" el IBI de las viviendas vacías de grandes tenedores en la ciudad, o el recargo también de la tasa de basuras en los pisos turísticos.

Son algunas de las principales medidas de que Castro ha presentado este lunes en rueda de prensa y que forman un conjunto de medidas "para hacer frente a la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad", a través de las alegaciones registradas a las Ordenanzas fiscales del Consistorio para 2026 y de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal.

Como ha subrayado Castro, "en Logroño ahora mismo alquilar un piso es una carrera imposible", ofreciendo datos como que "la media de un piso de dos habitaciones en la ciudad ronda los 850 euros, mientras que tenemos el cuarto sueldo más bajo del país"; que "por cada piso que sale en alquiler hay 37 familias compitiendo"; o que "el año pasado, más de 500 familias vivían en una sola habitación".

Así, la portavoz de Podemos ha insistido en que "esta emergencia habitacional no se resuelve con una sola medida ni con promesas a diez años vista", por lo que ha defendido que "necesitamos actuar ya, con las herramientas que el Ayuntamiento tiene en su mano".

RECARGO DEL IBI.

En concreto, Podemos propone un recargo del IBI de hasta el 150 por ciento a las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, los propietarios con tres o más inmuebles sin uso, "con comprobaciones objetivas mediante padrón y consumos de agua y luz".

Como ha señalado Castro, "el recargo se aplicaría de forma progresiva: un 50 por ciento adicional para quienes tengan entre tres y cinco viviendas vacías; un 100 por cien para quienes acumulen entre seis y nueve; y un 150 por ciento para quienes mantengan diez o más viviendas sin uso.

El objetivo, explica Castro, es "movilizar las más de 17.000 viviendas vacías que existen en la ciudad y frenar la especulación". "Quien quiera invertir -ha sentenciado-, que lo haga en oro o en acciones. Pero vivir en una casa es un derecho, no un privilegio al servicio de quienes especulan con lo básico, el hogar".

A ello ha sumado que otra de sus alegaciones plantea "un IBI progresivo, ajustado a la capacidad económica de cada vivienda", y que sería de un 0,57 por para viviendas con valor catastral inferior a 100.000 euros; un 0,60 por ciento entre 100.000 y 300.000 euros; y un 0,65 por ciento para las de más de 300.000 euros.

"No puede pagar lo mismo una familia trabajadora que una empresa que tiene medio barrio. Mismo barrio, mismas calles, pero no la misma capacidad económica", ha señalado Castro.

VIVIENDAS TURÍSTICAS.

Sobre las viviendas turísticas, la portavoz de Podemos ha propuesto aplicar "una tasa de basuras un 50 por ciento superior a las viviendas turísticas".

El dinero recaudado, ha añadido, se destinará a reforzar la limpieza y el mantenimiento de los barrios más saturados por el turismo", ya que, según datos municipales, "en Logroño hay más de 1.100 viviendas turísticas registradas". "Se trata de que quién más ensucia, pague más", ha resumido.

Y por otro lado, en este mismo ámbito, Castro ha dado cuenta de una moción que llevará al próximo pleno municipal "para crear un plan de inspección municipal de pisos turísticos ilegales".

Así, ha reseñado que la Delegación del Gobierno ha detectado 136 alojamientos turísticos ilegales en La Rioja, de los cuales 86 están en Logroño.

"Si no se permite abrir un bar sin licencia, tampoco se puede alquilar un piso turístico sin licencia. Es cuestión de aplicar la ley y proteger el derecho a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas", ha remarcado Castro.

Se trataría de que se realice la inspección, se den diez días para solventar la situación de la falta de licencia y, si no se realiza ese arreglo, "sanción o cierre".

OTRAS ALEGACIONES FISCALES

Podemos Logroño también ha presentado otras alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales de 2026:

Un plan especial de pagos sin intereses para familias vulnerables, "para que quien atraviesa un mal momento económico no tenga que pagar intereses al fraccionar sus impuestos", ha explicado Castro.

Bonificaciones "verdes en el ICIO para quienes rehabiliten edificios, mejoren su eficiencia energética o adapten sus viviendas para hacerlas accesibles".

Y una bonificación en la tasa de basuras para hogares con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social.

"Son medidas que pueden aplicarse ya y que ponen al Ayuntamiento del lado de la gente corriente, no del lado de los especuladores", ha recalcado la edil.

Castro ha recordado que "el alcalde ha anunciado que estudia una moratoria de pisos turísticos, algo que Podemos lleva más de un año y medio reclamando".

Una medida, ha asegurado que, "si se hubiera hecho entonces, hoy tendríamos 500 pisos turísticos menos". "Llega tarde, pero es necesaria. Y nos alegra que por fin empiece a escucharse lo que llevamos diciendo tanto tiempo", ha apuntado.

A su juicio, "el Ayuntamiento tiene herramientas y debe usarlas". "No necesitamos promesas a diez años vista. Necesitamos soluciones ahora. La gente aguanta, se adapta, sobrevive. Y eso no es vivir", ha concluido la portavoz de Podemos Logroño.