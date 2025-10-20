La Policía Local interpuso el fin de semana 61 denuncias, 40 de ellas por orinar en la vía pública

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana 61 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, cuarenta de ellas por orinar en la vía publica.

Hubo denuncias por ruidos en domicilios (cinco), consumo de alcohol en la calle (dos), vociferar en la vía pública (dos), molestias en la vía pública (una) y por otros actos que generan suciedad y/o molestias (cuatro).

También se formularon dos denuncias a establecimientos hosteleros por ejercer su actividad con las puertas abiertas, otras dos denuncias por instalación de terrazas sin licencia o incumpliendo la misma, dos por incumplimiento de horario de cierre, y una denuncia por no utilizar los sistemas de recogida de vidrio.

Además de estas 61 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras nueve por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (siete de ellas por tenencia y consumo de estupefacientes).

Se añaden diez denuncias más en materia de seguridad vial (ocho derivadas de controles de alcoholemia y dos por consumo de drogas).