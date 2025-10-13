La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 114 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 114 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. El mayor número de las denuncias fueron por orinar en la vía pública (45) y por consumo de alcohol en la calle (31).

El resto corresponden a causar molestias en la vía pública (12), vociferar en la calle (9), ruidos en domicilios (4) y otros actos que generan suciedad y/o molestias (11).

También se formuló una denuncia a un establecimiento hostelero por ejercer su actividad con las puertas abiertas, y otra denuncia por venta ambulante sin licencia. Además de estas 114 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (tenencia y consumo de estupefacientes y desobediencia a la autoridad, principalmente).

Y a ello hay que añadir 9 denuncias más en materia de seguridad vial (8 derivadas de controles de alcoholemia y 1 por conducción con el permiso retirado). Los agentes realizaron tres detenciones, de las que 2 fueron por delitos contra la seguridad vial y una por resistencia y desobediencia a la autoridad.