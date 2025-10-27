La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 79 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Coche de Policía Local de Logroño, policía municipal de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 79 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (40), por consumo de alcohol en la calle (14), por vociferar en la vía pública (4), por ruidos en domicilios (3), por molestias en la vía pública (2) y por otros actos que generan suciedad y/o molestias (13).

También se formuló una denuncia a un establecimiento hostelero por ejercer su actividad con las puertas abiertas, otra denuncia por ruidos en otro local de hostelería y una denuncia más por incumplimiento de horario de una actuación musical.

Además de estas 79 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 6 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad).

Y a ello hay que añadir 4 denuncias más en materia de seguridad vial (tres de ellas derivadas de controles de alcoholemia).