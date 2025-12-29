La Policía Local de Logroño interpuso el pasado fin de semana 57 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 57 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (33), por vociferar y causar molestias en la vía pública (9), por ruidos en domicilios (5), por consumo de alcohol en la calle (3) y por disparo de petardos (3).

Asimismo, se formularon dos denuncias a establecimientos de hostelería por incumplir el horario de cierre, otra por ejercer la actividad de terraza fuera de horario y otra más por no impedir sacar las consumiciones al exterior.

Además de estas 57 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 8 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Y a ello hay que añadir 27 denuncias más en materia de seguridad vial (21 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).