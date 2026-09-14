La Policía Nacional alerta sobre las falsas inversiones que utilizan la imagen de programas de TV para captar víctimas - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Se han detectado una serie de estafas a través de plataformas de inversiones en La Rioja y desde la Jefatura Superior de Policía Nacional se pretende advertir sobre ellas.

Este tipo de estafas adoptan diferentes formas para tratar de captar la atención de potenciales víctimas. Una de las modalidades detectadas consiste en utilizar fraudulentamente la imagen de programas de televisión, entidades financieras o personajes conocidos, creando anuncios que pueden parecer legítimos a primera vista.

LA IMAGEN DE UN CONOCIDO PROGRAMA SIRVIÓ COMO RECLAMO

En uno de estos casos, una persona encontró en Internet un anuncio en el que se utilizaba falsamente la imagen de un conocido programa televisivo de entretenimiento para promocionar una supuesta oportunidad de inversión. La referencia al programa servía como reclamo y aportaba una apariencia de credibilidad a una publicidad que, en realidad, no guardaba relación con el espacio televisivo.

Tras mostrar interés, la víctima fue contactada por un supuesto asesor que le explicó el funcionamiento de la inversión. Como primer paso realizó un Bizum, y posteriormente, recibió de vuelta una pequeña cantidad de dinero. Esta devolución inicial contribuyó a reforzar su confianza en la operación y en las personas que se encontraban detrás de ella.

Las excusas suelen ser síntoma de alerta Los presuntos asesores empezaron a poner diferentes excusas para impedir la retirada del dinero. Los beneficios que aparentemente aparecían ligados a la inversión no podían recuperarse y las cantidades entregadas tampoco estaban disponibles.

Este mecanismo constituye una de las estrategias habituales de este tipo de fraudes: mostrar inicialmente pequeños beneficios o incluso devolver parte del dinero aportado para conseguir que la víctima confíe y realice inversiones de mayor cuantía.

DIFERENTES ANUNCIOS, UN MISMO OBJETIVO

En otras modalidades se utilizan anuncios de entidades bancarias que explican las ventajas de invertir debido a la poca rentabilidad que dan los bancos tradicionales.

Aunque cambie el reclamo utilizado, el procedimiento persigue el mismo objetivo: generar confianza, obtener información personal y conseguir que la víctima entregue dinero pensando que está realizando una inversión legítima.

DESCONFIAR DE ENTREGAR DINERO O DOCUMENTACIÓN

Policía Nacional recomienda comprobar siempre quién se encuentra realmente detrás de una oferta de inversión antes de realizar cualquier pago.

Además, es importante no facilitar fotografías del DNI ni documentación personal a través de páginas o contactos cuya identidad no haya podido verificarse, desconfiar de rentabilidades extraordinarias o garantizadas y no realizar pagos sólo porque se haya recibido una pequeña cantidad de dinero.