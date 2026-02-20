El polideportivo Las Gaunas acoge mañana el 'Box Day', una velada de boxeo con 9 combates amateur y 2 profesionales

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo municipal Las Gaunas acoge mañana sábado una velada de boxeo en la que se disputarán nueve peleas amateur y dos profesionales. El 'Box day' está organizado por el gimnasio logroñés Team Marín, con la colaboración de Logroño Deporte, y patrocinado por numerosas empresas logroñesas.

La velada se iniciará a las 19 horas, con apertura de puertas a las 18 horas, y está previsto que la velada se prolongue, aproximadamente, durante 4 horas.

Los combates amateur constarán de tres asaltos de tres minutos cada uno; se trata de una pelea femenina y ocho peleas masculinas. Por su parte, en los dos combates profesionales se disputarán cuatro asaltos de tres minutos.

En cada uno de ellos peleará un boxeador del Team Marín, que debutan como profesionales: el peso welter Pablo 'Cóndor' Tovar y el súper welter Jorge 'Martillo' Pérez.

La mayoría de los boxeadores son riojanos y siete vienen de la vecina Navarra. Además del gimnasio Team Marín aportan peleadores los gimnasios Viking Boxing Club (Logroño), Barru Boxing Club (Logroño) Cala-uri Team (Calahorra), Piérola Boxing (Logroño), Team Ajona (Estella) y Nafar Sustraiak (Pamplona).

Durante la velada se intercalarán dos actuaciones musicales, protagonizadas por el grupo logroñés 'Somos de barrio' y un grupo de rap formado por M. Martínez y Lama H.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en el propio gimnasio Team Marín (C/Blanco Lac, 10. Bajo) y en el bar Namasté (C/ Emilia Pardo Bazán, 5). Su precio varía según la entrada esté a pie de pista (25 euros en venta anticipada y 30 euros en taquilla) o en la grada (20 euros en venta anticipada y 25 euros en taquilla).

El gimnasio Team Marín lleva funcionando desde hace diez años y a él acuden a practicar este deporte alrededor de un centenar de personas de todas las edades, de los que casi medio centenar participan en combates.

Durante el pasado año, Team Marín obtuvo el campeonato por equipos en el torneo 'Campeones de mañana', celebrado en Castilla y León y en el prestigioso campeonato 'Villa de Marín', en este municipio de Pontevedra. Durante estos años han salido de este club varios campeonas nacionales a nivel de clubes, así como numerosas platas y bronces.

Team Marín enseña a disfrutar de este increíble deporte a personas de todas las edades pero, sobre todo, inculca valores como la disciplina, aceptar retos, quitar miedos y fomentar el respeto y la deportividad.