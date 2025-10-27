El posible adelanto del derecho a voto a los 16 años, tema del VII Torneo de Debate Preuniversitario

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, han presentado esta mañana en rueda informativa el VII Torneo de Debate Preuniversitario - PARLAMENTO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, han presentado esta mañana en rueda informativa el VII Torneo de Debate Preuniversitario, una actividad destinada al estudiantado preuniversitario de la región que es fruto de la colaboración entre ambas instituciones en el marco del Protocolo General de Colaboración para promover actividades culturales, científicas y académicas. En esta edición abordará el posible adelanto del derecho a voto a los 16 años.

Durante su intervención, Fernández Cornago ha afirmado que el Torneo de Debate Preuniversitario "es mucho más que una actividad: es toda una experiencia", que se acompaña "de la promoción de valores que tanto la Universidad como el Parlamento compartimos plenamente y queremos impulsar entre nuestra juventud".

En este sentido, la presidenta ha destacado, por un lado, la formación del pensamiento crítico y, por otro, el trabajo en equipo, además de otras habilidades que se trabajan como "la empatía, la escucha y la resolución de conflictos".

Fernández Cornago ha animado a los jóvenes a participar en esta iniciativa "que les va a permitir mostrar todo su potencial, talento y preparación".

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Rioja ha explicado que "este convenio con el Parlamento de La Rioja permite desarrollar uno de los pilares más exitosos en nuestro programa de actividades dirigido a estudiantes preuniversitarios".

A lo largo de las seis ediciones anteriores han participado unos 300 estudiantes directamente en el Torneo, "que por el efecto multiplicador en los centros de secundaria ha permitido extender los beneficios del Torneo a millares de estudiantes preuniversitarios", según ha matizado la rectora.

EL POSIBLE ADELANTO DEL DERECHO A VOTO

En esta edición el tema objeto de debate será la posibilidad de adelantar el derecho a voto a los 16 años de edad y los participantes deberán construir argumentos tanto a favor como en contra. La final se celebrará, como es habitual, en el Hemiciclo del Parlamento regional.

Los centros podrán inscribirse hasta el próximo 5 de diciembre en el Torneo, entre cuyas actividades se incluirá un taller formativo para estudiantes y profesores que tendrá lugar previamente en las aulas de la Universidad de La Rioja.

El Torneo de Debate Preuniversitario se ha consolidado a lo largo de los últimos años hasta convertirse en una oportunidad para que el estudiantado desarrolle habilidades y competencias como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo o de analizar información, entre otras, que, más allá de su indudable interés para su formación personal, son también necesarias para afrontar los estudios universitarios.