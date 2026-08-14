El PP acusa al PSOE de "generar ruido" tras la retirada de carteles en el Mercado de San Blas

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha acusado hoy al Grupo Socialsita de "generar ruido" tras la retirada de carteles en el Mercado de San Blas.

Los 'populares' han contestado al PSOE, que esta mañana denunciaba que puestos del Mercado de San Blas ya tenían carteles publicitarios cuando aún no se ha finalizado el proceso de adjudicación.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se ha lamentado que el PSOE "vuelva a recurrir a la confusión", dado que "los carteles ya han sido retirados y el procedimiento de adjudicación de los puestos continúa su curso conforme a los trámites administrativos correspondientes".

"Frente al intento del PSOE de convertir cualquier circunstancia en una supuesta irregularidad nosotros exigimos rigor y responsabilidad", ha añadido.

Para el PP, se trata de una "estrategia" para "lanzar sospechas, generar dudas y atacar permanentemente cualquier actuación relacionada con el mercado de San Blas".

"Resulta especialmente llamativo que estos ataques lleguen precisamente ahora, cuando por fin existen nuevos proyectos e iniciativas interesadas en instalarse en la Plaza de Abastos", ha dicho.

Para el PP, "al señor Reinares le preocupa más su campaña personal dentro del Partido Socialista que contribuir a que el comercio logroñés avance".

A su juicio, "no deja de ser paradójico que quienes durante sus años de gobierno fueron incapaces de ofrecer soluciones para impulsar el comercio local pretendan ahora presentarse como sus grandes defensores".

"El mismo PSOE del desastre de Cien Tiendas, de las obras a espalda de los comercios y del abandono a los mercados. De quien no hizo nada positivo estando en el gobierno poco podemos esperar ahora desde la oposición", ha aseverado.