El PP afirma que el Debate sobre el Estado de la Región "fue un fracaso por culpa de Andreu" que ya "ve su ocaso"

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Carlos Cuevas, ha afirmado que el último Debate sobre el Estado de la Región, que se desarrolló el 22 y 23 de junio en el Parlamento, "fue un fracaso por culpa de Andreu" que "ya ve su ocaso al final de esta legislatura". Ha acusado a la presidenta riojana de "estar fuera de la realidad, de falta de diálogo y soberbia".

El parlamentario 'popular' ha realizado estas manifestaciones en una comparecencia de prensa para analizar dicho Debate, que ha comenzado calificando de "fallido" y de haberlo "malogrado" tanto Andreu "como sus socias comunistas", al no apoyar varias propuestas "importantes" de resolución.

En concreto, en el caso de su formación, ha lamentado que de 368 "solo apoyaron 10, apenas un dos por ciento, que sube a un escaso cuatro por ciento en el caso de todas las propuestas de la oposición". "Ante eso despropósito, ante ese no escuchar a la sociedad riojano, el no querer ver cuáles son los problemas y no querer poner soluciones a esos problemas, el debate ha sido fallido, provocado por Andreu", ha reseñado Cuevas.

El diputado del PP ha lamentado que las iniciativas de su formación "iban dirigidas a todos los sectores de la economía, principalmente a los que lo están pasando mal, así como a todas las comarcas, sin olvidar que tocaban todas las áreas del Gobierno", y que, entre otras cuestiones, "buscaban mayor inversión en carreteras, con la industria o reivindicar más infraestructuras del Estado", además "de mayores inversiones en el ámbito educativo, sanitario o de servicios sociales y de apoyo a la agricultura o de reducir gastos superfluos, por ejemplo en altos cargos".

Por ello, ha insistido en que "fue un fracaso" ese debate por "culpa de Andreu, porque estamos ante el principio del final de Andreu, y su cuenta atrás, porque cada día que pasa en un día menos para su Gobierno".

Cuevas ha afirmado que esto es así porque "su pacto con las comunistas se tambalea, a través de un Gobierno sustentado por una diputada tránsfuga y por una diputada de Izquierda Unida que cada día tiene menos apego a ese pacto y a ese Gobierno".

Finalmente, el diputado del PP ha asegurado que el debate "es el epílogo y dentro de once meses los riojanos sentenciarán y mandarán a Andreu a la oposición, por ser una mala presidenta, por ser una presidenta soberbia que no dialoga, y que actúa en contra de todos y de todo".