El PP afirma que "si tan preocupado está Ocón por el artículo 46 que reclame a Sánchez que cumpla compromisos"

Publicado 26/02/2019 14:15:55 CET

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afirmado que "ante las desafortunadas declaraciones" realizadas por el secretario general del PSOE de La Rioja y portavoz Adjunto en la Cámara Regional, Francisco Ocón, el Partido Popular de La Rioja le ha recordado, a través de un comunicado, que "si alguien debe ser desautorizado es Pedro Sánchez por negociar con los independentistas que quieren romper España".

"Ni Ocón ni el PSOE son, precisamente, los más indicados para dar lecciones al Partido Popular de La Rioja", han señalado. "Si el secretario general del PSOE de La Rioja está tan preocupado como quiere aparentar, que mire en su partido y reclame a Sánchez lo que ha prometido a La Rioja y a los riojanos en las reuniones mantenidas con el Presidente Ceniceros", ha destacado.

Resulta "lamentable el burdo intento de Ocón, de nuevo sólo ante la ausencia de su candidata y portavoz, por tratar de echar balones fuera y desviar la atención ante el enésimo incumplimiento del PSOE con La Rioja". "Ningún riojano se cree a Ocón, como nadie en esta región confía en Sánchez, que quiso aprobar los peores Presupuestos de la historia para nuestra Comunidad".

El Partido Popular de La Rioja anima a los dirigentes socialistas de La Rioja "a no insultar la inteligencia de los riojanos, a no seguir siendo cómplices de los incumplimientos de su Gobierno en relación al artículo 46 del Estatuto y a no seguir buscando excusas para no aprobar la reforma del Estatuto que se merecen todos los riojanos, porque se le agotan".