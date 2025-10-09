El PP alaba unos presupuestos que se enfrentará al menos a dos enmiendas a la totalidad

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha alabado hoy los presupuestos presentados por el Gobierno de La Rioja. Unas cuentas que tendrán que enfrentarse, al menos, a dos enmiendas a la totalidad, al ver tanto PSOE como IU que son una copia de los del 2025 y, además, reducen la inversión en servicios públicos.

Tras la comparecencia del portavoz del Gobierno riojano, y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, para presentar, ante el Parlamento de La Rioja, tanto las líneas generales del presupuesto como las cuentas de su consejería, Maiso ha visto que ambos se adaptan "a las necesidades de La Rioja".

Aunque desde este grupo se trabaja, ya, con distintas entidades sociales para presentar enmiendas que lo enriquezcan, su portavoz ha entendido que "van a situar, como ya hicieron los presupuestos de los pasados años, a la sanidad, la salud, las políticas sociales y la vivienda en el punto de actuación".

También ha visto "muy importante la apuesta que se va a hacer por la simplificación en todos los ámbitos de la Administración, porque eso va a mejorar las relaciones de los ciudadanos con la Administración", así como el anuncio de una Ley de Relaciones entre el Gobierno y la Unión Europea.

Distinta ha sido la interpretación del diputado socialista Jose Ángel Lacalzada, que ha visto que con estas cuentas "se confirma el adelgazamiento de los servicios públicos, la nula política económica y que no existe un proyecto de futuro para La Rioja".

Lo ha definido como "repetitivo, rutinario y decepcionante". Una "mera hoja de Excel" ante la que van a presentar enmienda a la totalidad y en el que "lo más grave es que el incremento es de un pírrico 1,6 por ciento", con lo que "en realidad está recortando" porque "sube por debajo del IPC previsto".

Ese incremento también ha sido visto como de "recortes" por la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno. "No sé cómo vamos a abordar nuevas necesidades cuando realmente el incremento va por debajo del IPC", ha dicho.

"Nos anuncia un ahorro fiscal de 197 millones de euros", ha dicho considerando que, en cambio, haciendo crecer el presupuesto un diez en vez de un 1,6 por ciento, se podría "hacer esa política redistributiva que este gobierno no tiene ninguna voluntad de hacer".

Sin saber, aún, si van a presentar una enmienda a la totalidad pero desconfiando del Gobierno riojano después de que el año pasado decidieran no hacerlo y dar un voto de confianza, el portavoz de Vox, Ángel Alda, ha creído que "tienen que bajar impuestos aún más".

Esta formación tiene una serie de líneas rojas para apoyar los presupuestos, como si van a eliminar todos los impuestos relativos al acceso a la vivienda de los jóvenes o si va a reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

También, "si se va financiar la inmigración ilegal", esto es, si va a haber una partida para acoger a los menores inmigrantes no acompañados que el Gobierno central ha asignado a La Rioja, y que fue "el principal motivo, por no decir el único, por el cual" Vox se salió "en julio de 2024 de los gobiernos".